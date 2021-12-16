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"Не обіс**ться ще раз": Арахамія дав команду "слугам" (листування)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
16 грудня, 13:27
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Роботу Верховної Ради було заблоковано на 2,5 години
Давид Арахамія (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Давид Арахамія (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, мабуть, не хоче збирати її на позачергове засідання Верховної Ради для розгляду законопроєктів щодо відстрочення фіскалізації ФОП. У внутрішньому чаті фракції він закликав колег не підписувати підписні листи.

Відповідне фото опублікував Telegram-канал Через плече.

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"Колеги, щодо ФОПів, вони зажадали назад усі підписні. Прошу, не обіс**ться ще раз – не підписуємо. Ніяких позачергових", – написав Арахамія.

Що відомо?

  • Під ініціативою за проведення позачергового засідання парламенту, яке мало відстрочити введення касових апаратів, спочатку підписався 151 депутат (для проведення засідання необхідно 150 підписів).
  • 12 людина відкликали свої підписи, і була дискусія стосовно того, чи можна додати їх. Спікер Ради Руслан Стефанчук одразу після відкриття засідання о 10:00 зібрав лідерів фракцій у себе для обговорення. Було оголошено перерву на 30 хвилин, але вона затягнулася на 2,5 години.
  • Зазначимо, 1 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відстрочення використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.
  • Представники малого бізнесу кілька разів збиралися на акції з вимогою залишити їх на спрощеній системі оподаткування.

Також нагадаємо, в Україні ввели електронні чеки замість паперових.

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