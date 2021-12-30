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Нардеп от "Слуги народа" не покупал телеканал – это оказался подарок на Рождество

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
30 декабря, 22:31
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Ковалев раскрыл секрет покупки в своей декларации
У Алексея Ковалева (по центру) большие планы на телебизнес / Коллаж "Сегодня"
У Алексея Ковалева (по центру) большие планы на телебизнес / Коллаж "Сегодня"

Покупка телеканала "4 канал" народным депутатом от "Слуги народа" Алексеем Ковалевым оказалась... подарком от его родителей. Такой подарок щедрым родителям обошелся более чем в 4 млн грн.

Об этом стало известно из изменений в декларации нардепа, которые, по закону, должен был внести счастливый обладатель личного телеканала.

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Под елочку

Из декларации следует, что подарок Алексей получил как раз на Рождество западного обряда. Родители сбросились по чуть более 2 млн грн.

В итоге они на пополам приобрели Общество ограниченной ответственности "ТРК "ІНТЕРРАДІО", которое владеет "4 каналом".

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Что известно

  • Ковалев был на новогоднем корпоративе "4 канала", во время которого его представили коллективу как нового владельца. Нардеп во время праздника подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.
  • На своей странице в Фейсбуке Ковалев написал: "Наша семья решила приобрести телеканал и сделать его еще более качественным, мощным и популярным. Есть планы на быстрое развитие, а репутация и профессионализм команды "плюс" новые дополнительные возможности обеспечат 4-му каналу возможность очень быстро стать одним из лидеров среди информационных каналов".
  • Напомним, ранее телеканал принадлежал бывшему нардепу Дмитрию Добродомову.

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