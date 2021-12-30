Нардеп от "Слуги народа" не покупал телеканал – это оказался подарок на Рождество

Ковалев раскрыл секрет покупки в своей декларации

У Алексея Ковалева (по центру) большие планы на телебизнес / Коллаж "Сегодня"

Покупка телеканала "4 канал" народным депутатом от "Слуги народа" Алексеем Ковалевым оказалась... подарком от его родителей. Такой подарок щедрым родителям обошелся более чем в 4 млн грн.

Об этом стало известно из изменений в декларации нардепа, которые, по закону, должен был внести счастливый обладатель личного телеканала.

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Под елочку

Из декларации следует, что подарок Алексей получил как раз на Рождество западного обряда. Родители сбросились по чуть более 2 млн грн.

В итоге они на пополам приобрели Общество ограниченной ответственности "ТРК "ІНТЕРРАДІО", которое владеет "4 каналом".

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Что известно