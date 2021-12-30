Нардеп от "Слуги народа" не покупал телеканал – это оказался подарок на Рождество

Покупка телеканала "4 канал" народным депутатом от "Слуги народа" Алексеем Ковалевым оказалась... подарком от его родителей. Такой подарок щедрым родителям обошелся более чем в 4 млн грн.
Об этом стало известно из изменений в декларации нардепа, которые, по закону, должен был внести счастливый обладатель личного телеканала.
Под елочку
Из декларации следует, что подарок Алексей получил как раз на Рождество западного обряда. Родители сбросились по чуть более 2 млн грн.
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В итоге они на пополам приобрели Общество ограниченной ответственности "ТРК "ІНТЕРРАДІО", которое владеет "4 каналом".
Что известно
- Ковалев был на новогоднем корпоративе "4 канала", во время которого его представили коллективу как нового владельца. Нардеп во время праздника подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.
- На своей странице в Фейсбуке Ковалев написал: "Наша семья решила приобрести телеканал и сделать его еще более качественным, мощным и популярным. Есть планы на быстрое развитие, а репутация и профессионализм команды "плюс" новые дополнительные возможности обеспечат 4-му каналу возможность очень быстро стать одним из лидеров среди информационных каналов".
- Напомним, ранее телеканал принадлежал бывшему нардепу Дмитрию Добродомову.