Нардеп від "Слуги народу" не купував телеканал – це виявився подарунок на Різдво

Покупка телеканалу "4 канал" народним депутатом від "Слуги народу" Олексієм Ковальовим виявилася... подарунком від батьків. Такий подарунок щедрим батькам коштував більш ніж 4 млн грн.
Про це стало відомо із змін у декларації нардепа, які, згідно із законом, мав внести щасливий володар особистого телеканалу.
Під ялинку
Із декларації випливає, що подарунок Олексій отримав саме на Різдво західного обряду. Батьки скинулися трохи більше ніж по 2 млн грн.
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У результаті вони навпіл придбали Товариство обмеженої відповідальності "ТРК "ІНТЕРРАДІО", яке володіє "4 каналом".
Що відомо
- Ковальов був на новорічному корпоративі "4 канали", під час якого його представили колективу як нового власника. Нардеп під час свята підписав із менеджментом угоду про невтручання у редакційну політику.
- На своїй сторінці у Фейсбуці Ковальов написав: "Наша родина вирішила придбати телеканал і зробити його ще якіснішим, потужнішим та популярнішим. Маю плани на швидкий розвиток, а репутація та професійність команди "плюс" нові додаткові можливості забезпечать 4-му каналу можливість дуже швидко стати одним зі лідерів серед інформаційних каналів".
- Нагадаємо, раніше телеканал належав колишньому нардепу Дмитру Добродомову.