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Нардеп від "Слуги народу" не купував телеканал – це виявився подарунок на Різдво

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
30 грудня, 22:31
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Ковальов розкрив секрет покупки у своїй декларації
Олексій Ковальов (по центру) має великі плани на телебізнес / Колаж "Сьогодні"
Олексій Ковальов (по центру) має великі плани на телебізнес / Колаж "Сьогодні"

Покупка телеканалу "4 канал" народним депутатом від "Слуги народу" Олексієм Ковальовим виявилася... подарунком від батьків. Такий подарунок щедрим батькам коштував більш ніж 4 млн грн.

Про це стало відомо із змін у декларації нардепа, які, згідно із законом, мав внести щасливий володар особистого телеканалу.

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Під ялинку

Із декларації випливає, що подарунок Олексій отримав саме на Різдво західного обряду. Батьки скинулися трохи більше ніж по 2 млн грн.

У результаті вони навпіл придбали Товариство обмеженої відповідальності "ТРК "ІНТЕРРАДІО", яке володіє "4 каналом".

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Що відомо

  • Ковальов був на новорічному корпоративі "4 канали", під час якого його представили колективу як нового власника. Нардеп під час свята підписав із менеджментом угоду про невтручання у редакційну політику.
  • На своїй сторінці у Фейсбуці Ковальов написав: "Наша родина вирішила придбати телеканал і зробити його ще якіснішим, потужнішим та популярнішим. Маю плани на швидкий розвиток, а репутація та професійність команди "плюс" нові додаткові можливості забезпечать 4-му каналу можливість дуже швидко стати одним зі лідерів серед інформаційних каналів".
  • Нагадаємо, раніше телеканал належав колишньому нардепу Дмитру Добродомову.

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