Нардеп від "Слуги народу" не купував телеканал – це виявився подарунок на Різдво

Ковальов розкрив секрет покупки у своїй декларації

Олексій Ковальов (по центру) має великі плани на телебізнес / Колаж "Сьогодні"

Покупка телеканалу "4 канал" народним депутатом від "Слуги народу" Олексієм Ковальовим виявилася... подарунком від батьків. Такий подарунок щедрим батькам коштував більш ніж 4 млн грн.

Про це стало відомо із змін у декларації нардепа, які, згідно із законом, мав внести щасливий володар особистого телеканалу.

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Під ялинку

Із декларації випливає, що подарунок Олексій отримав саме на Різдво західного обряду. Батьки скинулися трохи більше ніж по 2 млн грн.

У результаті вони навпіл придбали Товариство обмеженої відповідальності "ТРК "ІНТЕРРАДІО", яке володіє "4 каналом".

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Що відомо