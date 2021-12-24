Хоть не из говядины за 20 грн? Тищенко дал рецепт "митболов по-оболонски"

Главный эксперт Верховной Рады по продуктам предложил блюдо к Новому году

Тищенко похвастался фирменным блюдом. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко после смешной ситуации с переименованием колеты по-киевски решил обнародовать рецепт новогодних "митболов по-облонски".

Об этом он написал в Telegram.

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"Дорогие друзья! Наблюдая резонанс, связанный с темой "митболов", я, с помощью лучших поваров Киева, разработал новый рецепт народного митбола. Название "по-киевски" уже занято, поэтому назову привычно для себя – "митбол по-оболонски". Ниже, рецепт, который можно и нужно использовать для новогоднего стола", – написал нардеп.

Тищенко и его "митболы по-оболонски". Фото: t.me/NikolayTishchenko

Ингридиенты для "митболов по-оболонски"

Говядина (мягкая часть: филе, вырезка, лопатка) – 500 гр, жирная свинина (как вариант шея)- 200 гр., чеснок- 1-2 дольки, репчатый лук – 1 шт., яйцо – 1 шт., петрушка – небольшой пучок, панировочные сухари – 40 гр., сухой сыр – 40 гр., черный перец – по вкусу, соль – по вкусу.

Соус для митболов

Консервированные томаты в собственном соку – 200-300 мл, базилик – небольшой пучок, чеснок – несколько долек, куриный бульон (или говяжий) – 120 мл, красное сухое вино – 120 мл, оливковое масло, черный перец, соль.

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Как готовить

Свинину и телятину пропускаем на мясорубке, добавляем соль, перец, рубленую петрушку, яйцо. Из полученного фарша формируем митболы – кругляши, размера немногом больше, чем перепелиное яйцо. Далее, панируем в смеси из натертого сухого сыра и сухарей. Немного оливкового масла и отправляем в духовку на 10 мин при 180 градусах.

Пока митболы запекаются, готовим соус: лук репчатый , чеснок нарезаем мелким кубиком, обжариваем на оливковом масле, добавляем красное вино и выпариваем. Добавляем томаты без шкуры, нарезаные кубиком, добавляем немного куриного бульйона, и добавляем томаты, консервированные в собственном соку. Солим, перчим, вводим немного сахара, затем протушить 5 минут, снять с плиты и добавить рубленый базилик или итальянские травы, а лучше то и другое.

Митболы перекладываем в глубокую посуду для запекания, поливаем соусом и оставляем в духовке на 20-30 мин при температуре 160 градусов.

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