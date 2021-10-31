Мясо по 20 грн для Тищенко. На рынке сделали спецпредложение для депутата (фото)

Видимо, продавцы решили пошутить над "слугой народа"

Фото: коллаж "Сегодня"

На рынках Украины стали появляться специальные предложения для народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, который недавно попал в конфуз с ценам на продукты. Тогда он заявил, что покупает на Бессарабском рынке говядину по 20 грн за килограмм, а гречку по 20, хотя в реальности эти товары стоят дороже. Сейчас ему предлагают мясные обрезки по 20 грн.

Соответствующее фото опубликовали в Instagram.

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По всей видимости, продавцы решили потроллить нардепа. Заметим, что на представленных обрезках мяса совсем немного. В основном, это неликвидный товар, который вряд ли можно найти на прилавках.

Конфуз Тищенко с ценами на продукты