Митбол по-киевски: Тищенко переименовал котлету (видео)

Нардеп предложил ввести новые тренды

Николай Тищенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко предложил переименовать украинские блюда на более молодежные, по его мнению, названия. Так, котлету по-киевски он назвал митболом по-киевски.

Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала "Наш".

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На катке, который установили возле Офиса президента, Тищенко пригласил журналистов и гостей продегустировать блюда, в приготовлении которых он принимал участие.

"Готовьте собственноручно, своими ощущениями, с любовью какое-нибудь вкусное блюдо", – сказал нардеп.

Один из корреспондентов поинтересовался: "Вы тоже это сделаете?"Тищенко ответил положительно и добавил, что у него есть много вкусных блюд, а потом речь зашла за котлеты.

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Нардеп заявил, что традиционную котлету по-киевски нужно называть митболом. Помимо этого, замглавы фракции "Слуга народа" назвал себя "молодежью", которая "диктует новые тренды".

"На украинском языке — это митбол. Это мы вводим новые тренды. Мы молодежь. А молодежь всегда на передовой. И мы должны, как самая искренняя и самая мощная молодежь, диктовать новые тренды", — сказал Тищенко.

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