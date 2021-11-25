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СЕГОДНЯ Власть Кулуары

Бокалы, курсы украинского и ремонты: вы удивитесь, на что тратит Верховная Рада миллионы из бюджета

Анна Ткаченко Анна Ткаченко ведущий редактор раздела "Власть"
25 ноября, 05:52
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Стоимость покупок для Верховной рады иногда достигает шестизначных чисел
Самые интересные покупки, которые заказывали для Верховной Рады за последние месяцы / Коллаж "Сегодня"
Самые интересные покупки, которые заказывали для Верховной Рады за последние месяцы / Коллаж "Сегодня"

В "Сегодня" решили поинтересоваться, во сколько госбюджету обходится содержание украинского парламента. И эти суммы могут сразить наповал рядового украинца! Закупки видны на сайте "Прозорро". Их осуществляют через Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины — именно этот орган выступает заказчиком товаров и услуг. Подробнее в материале.

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Полная диджитализация

В сентябре Управление решило обновить сотрудникам парламента версии программного обеспечения. Действовали как положено — подали предложение, провели аукцион. Выбирали среди двух фирм. В итоге, 23 ноября подписали договор с ООО "Информационные технологии и информационная безопасность" на почти 21 миллион гривен.

Участники аукциона на обновление ПО для Верховной Рады / Скриншот
Участники аукциона на обновление ПО для Верховной Рады / Скриншот

К обновленному ПО расширили функционал электронного архива за 2 миллиона 500 тысяч гривен.

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Кроме того, заказали технику: проектор за 19 990 гривен, 35 пар наушников за 28 980 гривен и 9 планшетов за 49 500 гривен. А еще — ноутбуки и планшеты ожидаемой стоимостью 440 тысяч гривен. Им еще предстоит пройти тендер.

Информация о закупках техники для парламента / Скриншот
Информация о закупках техники для парламента / Скриншот

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Ремонт за полтора миллиона долларов

Кулуары парламента на третьем этаже больше не будут прежними. Там хотят оформить современный пресс-центр на 50 мест, а еще оборудовать комнату для работы журналистов и места для неформального общения. Согласно системе прозрачных закупок, реставрационный ремонт обойдется в 41 с половиной миллион гривен.

Менять интерьер будут основательно: новый ковролин за 1 696 гривен за квадратный метр, две немецкие вытяжки по 14,7 миллионов и столы индивидуального изготовления за 70 тысяч гривен. Воплощать задуманное в жизнь доверили ООО "БРИЛЛИАНТС ГРУП".

Так кулуары парламента должны выглядеть после ремонта / Скриншот
Так кулуары парламента должны выглядеть после ремонта / Скриншот

Рай для эстетов

Судя по "Прозорро", в Раде очень любят облагораживать рабочее пространство. Например, среди закупок можно найти предметы декора: 25 панно "Карта України" по 880 гривен, 18 панно "Подсолнухи" по такой же цене, два панно "Скифская Пектораль" по 3600 гривен и панно "Верховная рада". В целом, Управление аппаратом потратило на предметы искусства 87 тысяч гривен только в этом месяце.

Предметы декора, которые закупают для парламента / Скриншот
Предметы декора, которые закупают для парламента / Скриншот

А еще время в списке заказов время от времени проскакивают цветочные композиции. За один букет выкладывают от 575 до 1200 гривен.

На случай вечеринки

Нее менее занятные покупки — посуда, а в особенности по несколько наборов бокалов для красного вина, шампанского, коньяка, коктейлей, рюмки для ликера, порцеляновые чашки для кофе и чая. Важно отметить, что в парламентской столовой алкоголь запрещен, поэтому новая посуда не станет достоянием общественности. Вся эта кухонная утварь обошлась бюджету в почти 50 тысяч гривен.

Стоимость посуды, которую закупили для Верховной Рады / Скриншот
Стоимость посуды, которую закупили для Верховной Рады / Скриншот

Если есть бокалы для элитных напитков, нужно и настольное убранство. Две скатерти 180*320 за 8 911 гривен — то, что нужно для приемов гостей.

Знания — сила

В главном законодательном органе страны заботятся не только о депутатах, но и о сотрудниках Аппарата. В ноябре им выделили деньги на повышение квалификации. А именно — углубление знаний государственного языка и обучение психологическим аспектам профессиональной деятельности. За это отдали почти 50 и 28 тысяч гривен соответственно. Заниматься обучением вызвались Киевский региональный центр повышения квалификации и Национальный торгово-экономический университет.

Обучение для сотрудников Аппарата Верховной Рады / Скриншот
Обучение для сотрудников Аппарата Верховной Рады / Скриншот

Символичный сувенир

Несколько раз в списке закупок повторялся пункт "Пакеты бумажные с тиснением логотипа Верховной Рады Украины". Но что-то шло не так и сделка отменялась. В очередной раз это предложение выставили на тендер и договорились с ТОВ "МЕГАНОМ ПОЛІГРАФ". До 17-го октября предприятие обязуется поставить 100 пакетов за 116 тысяч гривен.

Связи со СМИ

Чтобы быть в курсе всех новостей, Рада оформила подписку на периодические печатные издания за 173 тысячи гривен. А чтобы читать только проверенные газеты, Аппарат потратился на разработку технического задания на комплексную информационную систему мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей. Цена такой услуги составляет 265 тысяч гривен. Услугу будет предоставлять ООО "СЕМАНТРУМ". Правда, организация пообещала выполнить задачу за 50 тысяч. И теперь ей нужно обосновать аномально низкую цену по сравнению с предложенной.

"Сегодня" ранее посмотрело и обновки народных депутатов. Избранник за последние полгода задекларировали подарки, перелеты, отдых и многое другое.

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