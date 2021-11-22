5 млн на подарок, новое хобби Тищенко и самолеты "ОПЗЖ": ТОП-обновки депутатов в декларациях

Большинство из расходов депутатов в парламентскую зарплату не поместятся

Депутаты тратят на покупки десятки тысяч долларов / Коллаж "Сегодня"

В соответствии с законом "О предотвращении коррупции", все должностные лица, в том числе и народные депутаты Украины, ежегодно обязаны подавать декларации в НАПК. Но некоторые правки в документ могут вноситься и в течении года: если нардеп получил или потратил суму в более 50 прожиточных минимумов (114 700 грн).

Мы нашли самые интересные обновки парламентариев в декларациях за последние полгода.

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Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает

Этим летом некоторые избранники решили не экономить на отдыхе. Например, нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко в июле потратил на каникулы 273 730 гривен — это почти 10 тысяч долларов! А месяцем ранее он приобрел квадрокоптер за 222 тысячи гривен. Возможно, чтобы запечатлеть моменты релакса.

Николай Тищенко и его летающий гаджет за 222 тысячи гривен / Коллаж "Сегодня"

Из политиков в аграрии

Еще один представитель монобольшинства Юрий Камельчук до запуска рынка земли этим летом успел купить себе два участка. Оба — почти по 7 соток. Расположены в селе Березовка Киевской области. За них депутат отдал 139 тысяч гривен.

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Нардеп из фракции "Голос" Андрей Осадчук тоже присмотрел себе участок под Киевом, в селе Витачов. За 1218 м 2 он заплатил 270 тысяч гривен.

Народные депутаты начинают скупать землю / Коллаж "Сегодня"

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Подарки — не отдарки

Презент в денежной форме задекларировала нардеп от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева. Более 5 миллионов гривен ей преподнес Валерий Владимирович Сурин. Вероятно, мужчина приходится политику отцом. Кроме того, Сурин подарил Аллахвердиевой наручные часы марки Zenith за 310 тысяч гривен.

Дорогой подарок Ирины Аллахвердиевой / Коллаж "Сегодня"

Член "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива задекларировал подарок в неденежной форме стоимостью 265 300 гривен. Его, судя по документам, политик получил от брата – Дмитрия Кивы.

Депутаты любят скорость

В июле этого года счастливой обладательницей Audi A4 2017года стала Елизавета Богуцкая. Железный конь обошелся "слуге" в 398 тысяч гривен. А в следующем месяце нардеп потратилась на еще один автомобиль — SKODA YETI 2012-го года за 248 тысяч гривен.

Внефракционный Гео Лерос тоже не против прокатиться с ветерком. В начале ноября он задекларировал мотоцикл HONDA CTX 700N 2014-го года за 132 тысяч гривен. А месяцем ранее добавил в свой автопарк мотоцикл HONDA NC 700XAD 2013-го года. Это средство передвижения обошлось в почти 135 тысяч гривен.

Представитель президентской фракции Никита Потураев превзошел всех коллег. У него одна из самых дорогих обновок в виде кроссовера Subaru Forester 2021 года. За такого четырехколесного товарища пришлось выложить немало — целых 1 103 284 гривен. Это почти $41,5 тыс.

Новое авто Никиты Потураева / Коллаж "Сегодня"

Дороже, чем "Укрзализниця"

На транспорт отдавал свои сбережения депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич. 553 тысячи в июле и 150 тысяч гривен в сентябре за услуги авиаперевозок.

Дорого обошлись транспортные услуги по Украине еще одному оппозиционеру Ренату Кузьмину. В октябре политик отдал за них 563 тысячи гривен.

Более 5 миллионов гривен глава фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко заплатил в июле на услуги проживания на территории Украины. Почти 385 тысяч — на расходы за транспорт. В сентябре он тратился по той же статье — всего более 115 тысяч гривен. А в октябре передвигался по Австрии. За что выложил со своего кармана около 732 тысячи гривен.

Ренат Кузьмин и Петр Порошенко / Коллаж "Сегодня"

Чьи услуги самые дорогие

Не все политики вкладывают деньги в квартиры, машины и украшения. Некотрым дорого обходяться разного рода услуги.

Так Нестор Шуфрич отдал 190 тысяч гривен на охрану. Кроме того, он инвестировал в образование детей. Около 228 и 232 тысячи гривен обошелся один семестр обучения сына Ивана и дочери Марии.

Вдобавок Шуфрич став владельцем 100% ТОВ "Телепростір", он же телеканал UkrLive. На момент приобретения канал оценивается в 4 миллиона гривен.

Полмиллиона гривен Нестор Шуфрич тратит на семестр обучения своих детей / Коллаж "Сегодня"

Вышеупомянутый лидер "Евросолидарности" оплачивал юридические услуги общей суммой 24 миллиона гривен. А еще в начале осени Порошенко выложил 756 тысяч гривен за "получение образования".

Стоит упомянуть, что в сентябре он еще купил недвижимость за почти 1 миллион 240 тысяч гривен.

Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович обновлял декларацию по несколько раз в месяц. В основном вносил доходы. В средине лета более 16 миллионов гривен займа депутату вернул его коллега по фракции Нестор Шуфрич. В августе "накапали" проценты от кипрской компании ABH UKRAINE LIMITED — чуть меньше 3 миллионов в национальной валюте. И еще почти полтора миллиона гривен от этой же компании в сентябре. Тратился же Рабинович на брокерские услуги в Австрии. За них отдал 638 с половиной тысяч гривен.