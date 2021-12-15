Зеленський вперше зустрівся з новим канцлером Німеччини (відео)

Президент Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем в рамках саміту Східного партнерства у Брюсселі. Це їхнє перше знайомство.
Відповідне відео показав прессекретар українського лідера Сергій Никифоров у Facebook.
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"Президент України розпочав двосторонню зустріч із новим німецьким канцлером Олафом Шольцем", – написав він.
Никифоров також повідомив, що пізніше до них приєднається президент Франції Еммануель Макрон.
Нагадаємо, нещодавно Зеленський розповідав, чого чекає від нового канцлера Німеччини. Він зазначав, що близько з Шольцем не знайомий, але впевнений, що будуть нормальні стосунки.
А що сьогодні на саміті у Брюсселі?
- Київ уже анонсував зустріч Зеленського з Шольцем та Макроном. Цікаво, що фактично пройде "нормандська зустріч" (за винятком Росії), де обговорять важливі питання щодо Донбасу.
- Володимир Зеленський уже зустрівся з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Він поінформував європейського чиновника про ситуацію поблизу українських кордонів, де Росія зібрала величезну армію. Також він попросив Брюссель визнати європейської перспективи України.
- Крім того, Зеленський та прем'єр Словенії підписали Декларацію, яка полегшить шлях до членства в Європейському Союзі.