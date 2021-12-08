У Німеччині призначено нового канцлера – як відреагував Зеленський

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Зеленський уже хоче зустрічі з Шольцем. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до співпраці з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем та його урядом.

Про це він написав у Twitter.

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Він уже окреслив головні точки дотику до нового німецького уряду.

"Вітаю Олафа Шольца та новий німецький уряд із початком роботи. Готовий спільно працювати над відновленням територіальної цілісності України, розвитком енергетичної співпраці та над рухом України до Європейського Союзу та НАТО. Розраховую на конструктивний діалог і чекаю на нашу зустріч", – написав Зеленський.

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