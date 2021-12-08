У Німеччині призначено нового канцлера – як відреагував Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до співпраці з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем та його урядом.
Про це він написав у Twitter.
Він уже окреслив головні точки дотику до нового німецького уряду.
"Вітаю Олафа Шольца та новий німецький уряд із початком роботи. Готовий спільно працювати над відновленням територіальної цілісності України, розвитком енергетичної співпраці та над рухом України до Європейського Союзу та НАТО. Розраховую на конструктивний діалог і чекаю на нашу зустріч", – написав Зеленський.
Чого Україна чекає від нового канцлера ФРН
- Раніше Зеленський ділився своїми очікуваннями щодо Шольца. Серед іншого від нового канцлера та уряду Німеччини він очікує, та й вся Україна, виконання домовленостей щодо транзиту газу з Росії нашою газотранспортною системою, а також просування в НАТО та ЄС.
- Правляча коаліція нещодавно ухвалила угоду, в якій озвучила позицію щодо співпраці з Росією та війни на Донбасі.
- А 2 грудня вже колишню канцлерку Ангелу Меркель урочисто проводжали з посади зі смолоскипами та військовим оркестром. Вона очолювала уряд Німеччини 16 років.