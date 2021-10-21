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"За що?!" – Путін не розуміє, що відбувається з Медведчуком

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
21 жовтня, 20:42
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Президент Росії не зрозумів, чому його кума звинувачують у державній зраді
Рятувати Медведчука лідер Росії поки не поспішає / Колаж "Сьогодні"
Рятувати Медведчука лідер Росії поки не поспішає / Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін робить вигляд, що не розуміє, чому в Україні звинувачують у державній зраді його кума, главу політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

Про це Володимир Володимирович заявив під час засідання дискусійного клубу "Валдай", який зараз проходить в Москві.

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Секрети не передавав

"Його намагаються притягнути до кримінальної відповідальності за державну зраду. За що? Він що вкрав якісь секрети, таємно їх передав? Ні. За що? Його намагаються посадити – за його відкриту політичну позицію, спрямовану на вибудовування відносин з сусідами. Цим людям голову не дають підняти, когось просто вбивають прямо на вулиці, а когось ізолюють", – заявив президент Росії.

Позиція Кремля

У Кремлі незадоволені рішенням українського суду про недавнє подовження домашнього арешту підозрюваному в державній зраді нардепу Віктору Медведчуку до зими, але і допомогти йому не можуть.

" Ми спочатку сказали, що все, що відбувається з Медведчуком, – зведення політичних рахунків конкурентом, який до недавнього часу дуже стрімко зміцнював свої політичні позиції в Україні. Звичайно, ми подібну практику рішуче засуджуємо. Навряд чи ми чимось можемо йому (Медведчуку) допомогти, він громадянин України, своєї країни. Але ми це не можемо схвалювати" , – заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

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Справа Медведчука

Віктора Медведчука підозрюють в державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни. Йому "світить" від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

  • замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).
  • спонсорування тероризму через один з українських банків з дозволу вищих посадових осіб країни.

20 жовтня стосовно Віктора Медведчука, який зараз знаходиться під домашнім арештом в очікуванні суду за державну зраду, розпочато ще одне розслідування. Воно ведеться в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

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21 жовтня 1991. Відбулася телефонна розмова між заступником голови Верховної Ради України Іваном Плющем та президентом Росії Борисом Єльциним

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