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"За что?!" – Путин не понимает, что происходит с Медведчуком

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
21 октября, 20:42
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Президент России не понял, почему его кума обвиняют в государственной измене
Спасать Медведчука лидер России пока не спешит / Коллаж "Сегодня"
Спасать Медведчука лидер России пока не спешит / Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин делает вид, что не понимает, почему в Украине обвиняют в госизмене его кума, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом Владимир Владимирович заявил во время заседания дискуссионного клуба "Валдай", который сейчас проходит в Москве.

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Секреты не передавал

"Его пытаются привлечь к уголовной ответственности за государственную измену. За что? Он что украл какие-то секреты, тайно их передал? Нет. За что? Его пытаются посадить – за его открытую политическую позицию, направленную на выстраивание отношений с соседями. Этим людям голову не дают поднять, кого-то просто убивают прямо на улице, а кого-то изолируют", – заявил президент России.

Позиция Кремля

В Кремле недовольны решением украинского суда о недавнем продлении домашнего ареста подозреваемому в госизмене нардепу Виктору Медведчуку до зимы, но и помочь ему не могут.

"Мы сначала сказали, что все, что происходит с Медведчуком, — сведение политических счетов конкурентом, который до недавнего времени очень стремительно укреплял свои политические позиции в Украине. Конечно, мы подобную практику решительно осуждаем. Вряд ли мы чем-то можем ему (Медведчуку) помочь, он гражданин Украины, своей страны. Но мы это не можем одобрять", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

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Дело Медведчука

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему "светит" от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

  • покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
  • передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
  • антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

20 октября в отношении Виктора Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом в ожидании суда за государственную измену, начато еще одно расследование. Оно ведется в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

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