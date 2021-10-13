Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Будет ли тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили 👑 Мисс Украина-2021: фото
СЕГОДНЯ Власть События

Путин не поможет – реакция Кремля на решение суда по Медведчуку

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
13 октября, 12:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кум Путина едва не загремел за решетку, но в Москве просто глубоко обеспокоены
Москва бросила Медведчука? Коллаж "Сегодня"
Москва бросила Медведчука? Коллаж "Сегодня"

В Кремле недовольны решением украинского суда о продлении домашнего ареста подозреваемому в госизмене нардепу Виктору Медведчуку, но и помочь ему не могут.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

Реклама

Судебный процесс над кумом Путина в Кремле называют сведением политических счетов.

"Мы сначала сказали, что все, что происходит с Медведчуком, — сведение политических счетов конкурентом, который до недавнего времени очень стремительно укреплял свои политические позиции в Украине. Конечно, мы подобную практику решительно осуждаем. Вряд ли мы чем-то можем ему (Медведчуку) помочь, он гражданин Украины, своей страны. Но мы это не можем одобрять", – сказал Песков.

Что инкриминируют Медведчуку

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, спонсировании боевиков ОРДЛО и махинациях с углем. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

Реклама
  • покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
  • передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
  • антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);
  • спонсирование терроризма через один из украинских банков с разрешения высших должностных лиц страны.

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути.

Но 8 октября куму Путина сообщили о новом подозрении и 12 октября даже пытались изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО с возможностью залога в миллиард гривен. Но суд оставил его под домашним арестом до 7 декабря.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,60
29,50
29,00
28,00
17,67
31,08
29,85
27,83
18,34
31,29
31,09
29,69
18,48
34,29
31,50
30,22
18,34
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,97
-
30,92
28,46
18,07
Короновирус за неделю

95 876

заболело за неделю в Украине

+35%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять