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Путін не допоможе – реакція Кремля на рішення суду щодо Медведчука

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
13 жовтня, 12:15
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Кум Путіна ледь не загримів за ґрати, але в Москві просто глибоко занепокоєні
Москва кинула Медведчука? Колаж "Сьогодні"
Москва кинула Медведчука? Колаж "Сьогодні"

У Кремлі незадоволені рішенням українського суду про продовження домашнього арешту підозрюваному у держзраді нардепу Віктору Медведчуку, але й допомогти йому не можуть.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

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Судовий процес над кумом Путіна в Кремлі називають зведенням політичних рахунків.

"Ми спочатку сказали, що все, що відбувається з Медведчуком, – зведення політичних рахунків конкурентом, який до недавнього часу дуже стрімко зміцнював свої політичні позиції в Україні. Звичайно, ми подібну практику рішуче засуджуємо. Навряд чи ми чимось можемо йому (Медведчуку) допомогти, він громадянин України, своєї країни. Але ми це не можемо схвалювати", – сказав Пєсков.

Що інкримінують Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді, порушенні законів і звичаїв війни, спонсоруванні бойовиків ОРДЛО і махінаціях з вугіллям. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

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  • замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).
  • спонсорування тероризму через один з українських банків з дозволу вищих посадових осіб країни.

20 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – йде підготовка до розгляду справи у суді по суті.

Але 8 жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру і 12 жовтня навіть намагалися змінити йому запобіжний захід з домашнього арешту на СІЗО з можливістю застави в мільярд гривень. Але суд залишив його під домашнім арештом до 7 грудня.

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