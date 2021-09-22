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"Я готовий!" – Разумков відповів на закид про свою відставку

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
22 вересня, 20:01
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не проти пройти процедуру звіту і голосування
На Банковій є претензії до Дмитра Разумкова/Колаж "Сьогодні"
На Банковій є претензії до Дмитра Разумкова/Колаж "Сьогодні"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не проти пройти процедуру звіту і голосування за свою відставку.

Про це спікер Верховної Ради заявив під час прямого ефіру на телеканалі "Прямий".

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"Говорять про це давно, зараз трохи більше, ніж раніше. Я не збираюся подавати у відставку. Якщо ми з вами говоримо про те, чи може Верховна Рада прийняти відповідне рішення – так, може. Для цього потрібно 226 голосів, зі збором 150 підписів, потім звіт і голосування в стінах Верховної Ради. Я до цього готов, я про це говорив давно. Якщо буде у депутатів бажання змінити голову Верховної Ради – це право Верховної Ради. Я точно завжди слідував закону, тому і в цьому випадку я це робитиму", – заявив Размуков під час ефіру.

Протистояння

Останнім часом між Банковю і Грушевського намітилося протистояння.

  • Офісу президента не сподобалось, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає на 23 вересня позачергове засідання для розгляду лише одного питання – скасування касових апаратів для підприємців.
  • Днями радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що до спікера парламенту немає претензій щодо порушення закону, але є фундаментальні розбіжності між партією і Разумковим.
  • Все почалося після того, як Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своїй рідній партії "Слуга народу".
  • Першим "збунтувався" голова фракції "СН" Давид Арахамія, який спочатку в коментарі журналістам наїхав на Разумкова, пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати в прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
  • Потім на тій же програмі за справу взявся Стефанчук, який прямо там пред'явив претензії Разумкову: мовляв, нещодавно спікер відмовив йому у проханні передати законопроєкт про місцеві референдуми до Венеціанської комісії, а через якийсь час відправив туди олігархічний закон.
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