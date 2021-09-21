Разумков скликав позачергове засідання, яке не сподобається "Слузі народу"

Засідання відбудеться за ініціативою нардепа Дубінського, але Арахамія не надто задоволений і вже пригрозив, що слуги голосувати не будуть

Разумков кличе депутатів на позачергове засідання але "слуги" на в захваті. Колаж "Сьогодні"

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков скликає на 23 вересня позачергове засідання для розгляду лише одного питання – скасування касових апаратів для підприємців.

Про це повідомив журналістам глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає РБК-Україна.

Реклама

За його словами, позачергове засідання буде зібрано з ініціативи позафракційного нардепа Олександра Дубінського.

"Пан Разумков сьогодні надіслав мені листа, що в четвер він призначив позачергову сесію. Дубінський три-чотири місяці тому збирав (підписи для позачергового засідання. – Ред.) позачергову щодо ФОПів. І назбиралося, і на четвер призначено", – розповів Арахамія.

Він уточнив, що мова йде про розгляд питання про скасування реєстраторів розрахункових операцій (т.зв. касових апаратів у смартфоні) для ФОПів.

Реклама

"Ну ми цього робити не будемо. Я вам це вже можу заявити. Ми його приймали з такими боями, щоб потім скасувати? Я не розумію", – підкреслив Арахамія.

Водночас він розуміє, що це не особисте бажання Разумкова, а його обов'язок згідно з регламентом. Але при цьому він хоче з'ясувати, яким чином Разумков, перебуваючи на лікарняному, може скликати позачергове засідання.

Історія з касовими апаратами для ФОПів

В Україні з серпня 2020 року введено програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО) – так звані касові апарати в смартфоні. Програмне забезпечення для них держава надає безкоштовно.

Спочатку планувалося, що з 1 січня 2021 року для підприємців другої, третьої і четвертої груп касові апарати стануть обов'язковими. Винятки передбачаються тільки для торгівлі на ринках. 17 листопада 2020-го Рада не змогла скасувати обов'язкові касові апарати.

Але вже 1 грудня депутати відтермінували введення обов'язкового використання касових апаратів до 1 січня 2022 року.

Як ми писали раніше, ФОПи тепер можуть платити податки через додаток "Дія". Електронна система зможе сама нагадувати про необхідність заплатити держбюджету. До того ж спростилася реєстрація підприємців.