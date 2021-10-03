Замість засідання фракції – ікра і вино: дві "слуги народу" спалилися в барі (відео)

Поки депутати і чиновники перед Зеленським доповідали плани реформ, деякі слуги народу пішли в загул

Деякі "Слуги" прогулювали засідання фракції. Колаж "Сьогодні"

У Трускавці на засіданні фракції разом з президентом Володимиром Зеленським обговорювали важливі питання, а в цей момент дві "слуги народу" – Тетяна Грищенко і Маргарита Шол – проводили час у барі готелю Rixos Prykarpattya.

Відповідне відео в Facebook опублікувала журналістка Власта Лазур.

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Журналістка зазначила, що в той момент проходило засідання фракції, на якому депутати і чиновники представляли план реформ на 2021-2023 роки та доповідали про це Зеленському.

Тетяна Грищенко (ліворуч) і Маргарита Шол. Колаж "Сьогодні"

Однак Грищенко і Шол у цей час відпочивали за стійкою бару, насолоджуючись бутербродом з ікрою і вином.

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Коли Власта Лазур підійшла до них і поцікавилася, чому вони не на засіданні фракції, "слуги" з незадоволеним виразом обличчя поспішно забралися.

Що ще цікавого у "слуг" в Трускавці

Депутати в перший день з'їзду, 1 жовтня, провели спільну із журналістами смарт-вечерю, на якій представники ЗМІ могли не лише поставити запитання парламентаріям, а й випити вина і зіграти з ними в настільні або комп'ютерні ігри.

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Депутатам роздали "партійні Оскари". Премії отримали 15 "слуг", Галина Третьякова відзначилася більше за всіх.

Голова фракції Давид Арахамія зіграв свій фірмовий dj-сет на депутатській вечірці, а також продав чотири худі заради благодійності.

"Слуга народу" починає процедуру відкликання Разумкова з посади. Вже зібрано 150 підписів, що дає змогу ініціювати голосування з цього питання у сесійній залі парламенту.

Тим часом у Арахамії не вийшло зібрати депутатів на пробіжку в Трускавці. Хоча й сам він пробіг усього два кілометри, щоб "не обгоріти".