"Слуга народу" починає процедуру відкликання Разумкова з посади

"Велика фракція" проходить без голови Верховної Ради України, але зі збором підписів проти нього

У Трускавці вирішили відкликати Разумкова з посади спікера ВР. Колаж "Сьогодні"

З 30 вересня по 2 жовтня проходить виїзний з'їзд партії "Слуга народу", на якому обговорили відставку голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. Депутатами фракції прийнято рішення розпочати процедуру відкликання його з займаної посади.

Про це повідомляє прес-секретар партії "Слуга народу" Юлія Палійчук в Telegram.

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"На фракції "Слуга Народу" обговорили питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Шляхом голосування депутатами фракції прийнято рішення у понеділок розпочати процедуру відкликання голови Верховної Ради України із займаної посади", – написала вона.

Як розвивалися події