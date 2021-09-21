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Трускавець-2? "Слуг народу" збирають на виїзну зустріч із Зеленським

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада Анна Ткаченко Анна Ткаченко провідний редактор розділу "Влада"
21 вересня, 17:18
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На з'їзді буде обговорюватися майбутнє партії і фракції
Зеленський збере "Слуг народу" на виїзний з'їзд. Фото: колаж "Сьогодны"
Зеленський збере "Слуг народу" на виїзний з'їзд. Фото: колаж "Сьогодны"

З 30 вересня по 2 жовтня відбудеться виїзний з'їзд партії "Слуга народу" за участю президента України Володимира Зеленського. Про це "Сьогодні" розповів народний депутат однойменної фракції Олексій Устенко.

"Говорили, що це буде "Трускавець-2". Але це не так. Наскільки мені відомо, з'їзд не буде проходити в Трускавці і, можливо, (буде) взагалі не в Карпатах. Точне місце поки що невідоме", – сказав нам депутат.

За його словами, на з'їзді буде обговорюватися майбутнє партії і фракції.

"Через 2 роки будуть нові вибори, які пройдуть за новою системою. Списків таких, які були на минулих виборах, вже не буде. Будуть нові, серед них регіональні. Будемо це обговорювати. Також будемо вирішувати, як вибудовувати нові партійні штаби й офіси", – говорить Устенко.

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Олексій Устенко: "На з'їзді буде обговорюватися майбутнє партії і фракції"
Олексій Устенко: "На з'їзді буде обговорюватися майбутнє партії і фракції" / Фото: Facebook

Крім того, за його словами, на з'їзді обговорять законопроєкти, за які депутати в Раді не проголосували, а також партійні обіцянки, які поки що не виконані.

"З огляду на щільний графік президента і велику кількість роботи у депутатів, з'їзд не затягнеться більш ніж на 2-3 дні", – говорить Устенко.

Він також додав, що з'їзд партії мав відбутися ще в кінці липня, але його перенесли на кінець вересня.

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Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура підтвердив "Сьогодні", що з'їзд партії відбудеться в кінці поточного місяця.

"Виїзна зустріч із президентом дійсно намічається. Цілком логічно, що з'їзд пропрезидентської партії пройде з президентом. Місце поки що назвати не можу", – сказав нам депутат.

Олександр Качура: "Логічно, що з'їзд пропрезидентської партії пройде з президентом"
Олександр Качура: "Логічно, що з'їзд пропрезидентської партії пройде з президентом" / Фото: Facebook

Ще один нардеп від "Слуги народу", який попросив не називати його імені, повідомив нам, що голова фракції Давид Арахамія просив депутатів нічого не планувати на період з 30 вересня по 3 жовтня.

"Чи пов'язано це зі з'їздом – не можу сказати", – додав депутат.

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За свого боку прессекретарка фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук розповіла "Сьогодні", що не має інформації щодо з'їзду.

"Ми бачимо це повідомлення, яке не має посилань на офіційні джерела, активно обговорюють в ЗМІ. Але поки що ні у фракції, ні в партії немає інформації з цього приводу. У офіційному чаті фракції з цього питання жодного повідомлення не було. Про події за участю народних депутатів і представників партії "Слуга народу" ми інформуємо громадськість на регулярній основі", – сказала нам Палійчук.

Юлія Палійчук: "Ні у фракції, ні в партії немає інформації з цього приводу"
Юлія Палійчук: "Ні у фракції, ні в партії немає інформації з цього приводу" / Фото: Facebook

Нагадаємо, у липні 2019 року "слуги народу" приїжджали до Трускавця на навчання.

На тижневий курс тоді прибули 246 людей.

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