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"Слуга народа" начинает процедуру отзыва Разумкова с должности

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
2 октября, 22:25
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"Большая фракция" проходит без председателя Верховной Рады Украины, но со сбором подписей против него
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С 30 сентября по 2 октября проходит выездной съезд партии "Слуга народа", на котором обсудили отставку председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Депутатами фракции принято решение начать процедуру отзыва его с занимаемой должности.

Об этом сообщает пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук в Telegram.

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"На фракции "слуги народа" обсудили вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Путем голосования депутатами фракции принято решение в понедельник начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины от занимаемой должности", – написала она.

Как развивались события

  • 30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера.
  • После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.
  • Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.
  • Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало.
  • На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".
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