"Слуга народа" начинает процедуру отзыва Разумкова с должности

"Большая фракция" проходит без председателя Верховной Рады Украины, но со сбором подписей против него

В Трускавце решили отозвать Разумкова с должности спикера ВР. Коллаж "Сегодня"

С 30 сентября по 2 октября проходит выездной съезд партии "Слуга народа", на котором обсудили отставку председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Депутатами фракции принято решение начать процедуру отзыва его с занимаемой должности.

Об этом сообщает пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук в Telegram.

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"На фракции "слуги народа" обсудили вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Путем голосования депутатами фракции принято решение в понедельник начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины от занимаемой должности", – написала она.

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