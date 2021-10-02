"Більше не існує пунктів, які ми не можемо виконати" – Зеленський на з'їзді партії

Політик зазначив, що партія "Слуга народу" повинна продовжувати зміцнюватися

"Велика фракція" зібралася в Трускавці / Фото: Колаж: Сьогодні

З 30 вересня по 2 жовтня проходить виїзний з'їзд партії "Слуга народу". У заході бере участь президент України Володимир Зеленський, який заявив, що в програмі партії більше не існує пунктів, які не можна виконати.

Про це повідомляють в прес-службі партії в Facebook.

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"Президент України Володимир Зеленський сказав, що в програмі Президента та партії більше не існує пунктів, які ми не можемо виконати", – йдеться в повідомленні.

За його словами, партія повинна зміцнюватися.

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"Я хотів би бути Президентом на момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки", – додав він.

Що відбувалося на з'їзді

Перша вакцина проти коронавіруса українського виробництва може з'явитися в 2022 році, заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ході виїзної наради парламентської фракції "Слуга народу" в Трускавці.

українського виробництва може з'явитися в 2022 році, заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ході виїзної наради парламентської фракції "Слуга народу" в Трускавці. Один з депутатів "Слуги народу" повідомив "Сьогодні", що прибув на "Велику фракцію" політичної партії "Слуга народу" в Трускавець президент України Володимир Зеленський, зараз знаходиться в кімнаті, де збирають підписи за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Дмитра Разумкова. прибулий на "Велику фракцію" політичної партії "Слуга народу" в Трускавці президент України Володимир Зеленський дав пояснення на питання, які у нього стосунки зі спікером Дмитром Разумковим.

Нагадаємо, в липні 2019 року "слуги народу" приїжджали до Трускавця на навчання.

На тижневий курс тоді прибули 246 чоловік.