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У США суворо попередили Росію про наслідки визнання "Л/ДНР"

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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16 лютого, 14:59
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Заступниця держсекретаря США розповіла, що означатиме рішення РФ щодо окупованих територій Донбасу
Венді Шерман прокоментувала голосування про ОРДЛО у Держдумі РФ
Венді Шерман прокоментувала голосування про ОРДЛО у Держдумі РФ / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Визнання Росією "незалежними" окупованих нею районів Донецької та Луганської областей України означатиме вихід РФ із Мінських угод, вважають у Держдепі США.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман в інтерв'ю Українській правді.

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"Якщо Путін підтримає це звернення, це означатиме, що влада відкинула свої зобов'язання щодо Мінських угод, які визначають шлях до політичної, соціальної та економічної реінтеграції тих частин Донбасу, які з 2014 року перебувають під контролем російських „маріонеток". Це буде черговою спробою підірвати суверенітет та цілісність України", – сказала Шерман.

Вона наголосила, що це буде чітка та чергова спроба підірвати суверенітет та цілісність України.

Держдума хоче визнати "Л/ДНР"

19 січня депутати Держдуми РФ вирішили звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.

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14 лютого депутати від "Єдиної Росії" внесли до Держдуми проєкт постанови про консультацію з МЗС щодо проєкту постанови КПРФ.

За підсумками голосування депутати Держдуми Російської Федерації підтримали направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" як самостійних, суверенних та незалежних держав.

Реакція України

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Держдума займається ескалацією, закликаючи президента Росії визнати так звані "Л/ДНР".

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Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією її відмови від Мінських угод. Також він зазначав, що у самопроголошених республік немає абсолютно жодної суб'єктності, і це визнає навіть Росія.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада засуджуватиме таке рішення Держдуми Росії, якщо воно буде ухвалено. Однак Рада не зможе вплинути на рішення Держдуми.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не погодиться з російським трактуванням Мінських угод. На думку Кремля, окуповані райони Донецької та Луганської областей мають бути інтегровані до складу країни на особливих умовах.

Нардепка від "Євросолідарності" Ірина Геращенко, коментуючи ухвалення Держдумою РФ рішення щодо "ЛДНР", заявила, що Україна має негайно запровадити санкції проти депутатів Державної думи Росії, які проголосували за "визнання" так званих "республік".

Визнання Росією т.зв. "Л/ДНР" означатиме свідомий вихід Росії з Мінських домовленостей, сказав у коментарі "Сьогодні" речник МЗС Олег Ніколенко.

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