Рада готує "відповідь" Росії на визнання "Л/ДНР"

Стефанчук розповів про підготовку постанови про окуповані території

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У парламенті готується проєкт ухвали про підтвердження належності територій так званих "ДНР" та "ЛНР" Україні у відповідь на наміри Держдуми РФ визнати самопроголошені "республіки". Про це заявив речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук на брифінгу.

"Це (окуповані території — ред.) складова території України. Щодо голосування у Держдумі, це не перше і не останнє рішення, яке викличе нерозуміння всього світу", – сказав Стефанчук.

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Він повідомив, що в парламенті України готується проєкт постанови, яка ще раз наголосить на належності територій так званих "ЛНР" та "ДНР" як складових частин територіальної цілісності України.

"Ця постанова готується, і я думаю, що до кінця дня вона буде зареєстрована" , – додав спікер парламенту.

Плани Росії

19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР" . Проєкт відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.

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Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував, що визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією її відмови від Мінських угод. Також він зазначав, що у самопроголошених республік немає абсолютно жодної суб'єктності, і це визнає навіть Росія.

14 лютого стало відомо, що профільний комітет Держдуми РФ підтримав одразу два варіанти ухвали про звернення палати до президента РФ визнати так звані "Донецьку та Луганську народні республіки".

"Комітет відбувся, прийнято дві постанови. Які вносились КПРФ, за них проголосували три члени комітету" , – сказало джерело.

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Другий варіант звернення передбачає заклик до глави держави визнати незалежність "ДНР" та "ЛНР", але лише після консультацій із МЗС щодо дотримання міжнародних домовленостей.

Загроза вторгнення в Україну