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У Росії пригрозили застосувати війська в Україні, але за однієї умови

Наталія Магдик Наталія Магдик
28 грудня, 15:02
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Москва запевняє, що нападу на Україну не буде, але дала дивний натяк
Косачов виключив плани воєнної операції в Україні
Косачов виключив плани воєнної операції в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія не виношує планів здійснити військову операцію щодо України, але не виключила застосування своїх військ на Донбасі. Про це заявив віце-спікер Ради Федерації Костянтин Косачов, пише Інтерфакс.

"Немає і ще раз ні, Росія не виношує планів з власної волі здійснювати військову операцію стосовно України", – сказав він.

Косачов зазначив, що ситуація навколо Донбасу нагнітається, а Київ підштовхують до вирішення проблем воєнним шляхом.

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Він натякнув, що Росія може офіційно застосувати свої війська в Україні, якщо ЗСУ будуть силою брати Донбас. От тільки в Україні неодноразово говорили, що не збираються йти у наступ, а розраховують на політико-дипломатичне вирішення конфлікту.

"Провокатори і всередині, і зовні України абсолютно точно розуміють, що в цьому випадку станеться. У жодному разі не передбачаючи розвиток подій, просто нагадаю цим провокаторам, що після того, як сталася трагедія Цхінвала, у листопаді 2009 року в Росії були внесені серйозні поправки до чинного Федеральний закон "Про оборону". Десята стаття цього закону дає можливість оперативно використовувати Збройні сили РФ за кордоном", – зауважив Косачов.

Віце-спікер додав, що однією з підстав, за якими ЗС РФ можуть оперативно використовуватися за кордоном, – це захист громадян Росії за межами її території у разі збройного нападу на них захист.

План РФ щодо нападу на Україну

  • Берегова лінія Азовського моря має найбільшу стратегічну цінність для Росії, тому напад РФ на Україну може розпочатися саме з Азовського моря Участь у наступі можуть брати 175 тисяч військових. Саме берегова лінія Азовського моря набагато важливіша для Кремля, ніж ослаблений війною схід України.
  • Раніше Роман Костенко казав, що Росії потрібно близько 700 тисяч солдатів для повномасштабної війни з Україною, а це майже вся армія РФ.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що в Азовському морі наразі домінує Росія. Він також зазначив, що РФ може використати це у разі вторгнення до України.
  • Нещодавно в американських ЗМІ з'явилися супутникові знімки , як Росія стягує до кордону України артилерію На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курском та Брянськом.
  • А ось народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що зараз немає загрози повномасштабного вторгнення Росії.

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