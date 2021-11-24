У Раді озвучили план дій на випадок вторгнення Росії до України

Депутати готуються до можливого нового вторгнення РФ

Парламент готовий запровадити військовий чи надзвичайний стан. Фото: колаж "Сьогодні"

У разі нової російської агресії проти України, Верховна Рада готова зібратися терміново, щоб запровадити військовий чи надзвичайний стан.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив перший заступник голови парламенту, представник влади партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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"Якщо це не тиждень роботи в округах, я думаю, що потенціал там за пару годин зібратися є… У Верховної Ради може буде тільки один план, якщо є задача ввести воєнний, або надзвичайний стан – зробити відповідні голосування з боку Верховної Ради вона має протягом кількох годин", – вказав віцеспікер.

Він повідомив, що у разі непленарного тижня, коли депутати працюватимуть на свої округах, визначать перелік спеціальних заходів для захисту парламентарів, щоб ухвалити рішення.

"Зрозуміло, що ті хто не в Україні, їм важче буде це зробити... Якщо будуть активні військові дії, то, зрозуміло, будуть якісь використовуватися способи захисту депутатів для того, щоб вони могли ці рішення прийняти", – додав Корнієнко.

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Загроза вторгнення РФ