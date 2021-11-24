В Раде озвучили план действий на случай вторжения России в Украину

Депутаты готовятся к возможному новому вторжению РФ

Парламент готов ввести военное или чрезвычайное положение. Фото: коллаж "Сегодня"

В случае новой российской агрессии против Украины, Верховная Рада готова собраться срочно, чтобы ввести военное или чрезвычайное положение.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил первый заместитель председателя парламента, представитель власти партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

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"Если это не неделя работы в округах, я думаю, что потенциал там за пару часов собраться есть… У Верховной Рады может быть только один план, если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение – сделать соответствующие голосования со стороны Верховной Рады она должна в течение нескольких часов", – указал вице-спикер.

Он сообщил, что в случае не пленарной недели, когда депутаты будут работать на своих округах, определят перечень специальных мер по защите парламентариев, чтобы принять решение.

"Понятно, что те, кто не в Украине, им труднее будет это сделать... Если будут активные военные действия, то, разумеется, будут использоваться способы защиты депутатов для того, чтобы они могли эти решения принять", – добавил Корниенко.

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Угроза вторжения РФ