Вкололися не всі. Скільки у Раді депутатів-антивакцинаторів

Не всі парламентарі зробили щеплення від коронавірусу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Точна кількість народних депутатів, які вакцинувалися від коронавірусу стане відомо 15 листопада. Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Цензор.НЕТ .

"Зараз кількість тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу становить близько 40%. Такі дані наведені зі слів депутатів, але 15 листопада ми з вами точно знатимемо, скільки депутатів провакциновано, хто має сертифікат у "Дії", – сказав Радуцький.

Також він зазначив, що ідейних антивакцинаторів серед депутатів менше, ніж серед населення загалом.

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"Нещодавно проводилося опитування, яке показало, що близько 49% не підтримують вакцинацію. Серед депутатів таких не більше 10-15%. Краще, ніж загалом у країні, скажімо так", – сказав Радуцький.

За його словами, депутатів-антивакцинаторів не можна перестати пускати на засідання Ради, ні позбавити зарплати.

"Тому ми залишили депутатам такий самий вибір, як і для інших людей: або у тебе є ковід-сертифікат; або тест-ПЛР не старший за 72 години, або тест на антиген не старший за 49 годин. Ну, або довідка від лікаря (яка, як обіцяє Федоров, з 8 листопада теж буде в "Дії") про те, що ти вилікувався від COVID-19 не більше ніж 3 місяці тому", – резюмував він.

2 листопада на позачерговому засіданні Верховна Рада 279 голосами ухвалила постанову №6154 , згідно з яким, у зв'язку з карантином, змінюються правила допуску до парламенту.

Для входу в Раду потрібна наявність:

Covid-сертифіката про щеплення однією або декількома дозами вакцини;

іноземного Covid-сертифіката про вакцинацію;

негативного результату ПЛР-тесту (зробленого за 72 години до пред'явлення) або експрес-тесту на антиген (зробленого не більше ніж за 48 годин);

довідки про одужання від коронавірусу (дійсна протягом півроку з моменту одужання).

Мітинги антивакцинаторів по Україні

Серед гасел – "За відновлення правопорядку в Україні!", "За заборону примусової медицини!", "За належну освіту наших дітей!", а також "Скажи немає COVID-фашизму". Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли.

В Запоріжжі супротивники вакцинації від COVID-19 мітингували під стінами облради. Люди також виступали проти "медичного експерименту". Вони не розуміють, навіщо вакцинуватися тим, хто має антитіла до коронавірусу, і чому ніхто не несе відповідальності за наслідки, які можуть бути після вакцини.

У Харкові 3 листопада люди вийшли на протест проти COVID-вакцинації.

Зазначимо, що не всі депутати дотримуються карантинних обмежень. В Одесі на момент початку сесії міськради із зареєстрованих 54 депутати 16 перебували у сесійній залі без масок . Потім кількість безмаскових депутатів зросла до 30.

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Також ми писали про те, як депутати ставляться до тих, хто категорично проти вакцинації від коронавірусу .

Ситуація з коронавірусом у Раді