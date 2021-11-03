"Хворе суспільство" – чи нардепи "ламатимуть через коліно" антивакцинаторів

Висловити невдоволення проти вакцинації від COVID-19 під стіни Верховної Ради вийшли кількасот осіб

Народні депутати прокоментували мітинг антивакцинаторів під парламентом/Колаж "Сьогодні"

Протести антивакцинаторів поширюються містами України. У Києві з самого ранку під парламент вийшли мітингувальники із претензіями до нових антиковидних правил. Вимагали скасування карантину та примусової вакцинації, а також обурювалися, що відтепер людям без сертифікату про негативний тест на COVID-19 загрожує відсторонення від роботи. Акція набрала таких масштабів, що паралізувала на якийсь час рух у центрі столиці.

Однак це не завадило народним обранцям дістатися на роботу, щоб, зокрема, обговорити нові карантинні обмеження. Як парламентарі поставилися до зборів антивакцинаторів і кого звинувачують у непокорі карантинним правилам – впізнавали журналісти "Сьогодні".

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Погрожують застосувати силу

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький закликав силові структури розібратися у тому, що відбувається:

"Він (мітинг. – Ред.) заважає киянам, а найгірше – він заважає лікарям, бо сьогодні у Києві вже відкривається лікарня наступної черги. І те, що зараз там ця вакханалія проходить, а ще й із явними цитатами з російських сайтів, я вважаю, що там Служба безпеки має попрацювати", – сказав Радуцький.

Коли навіть смерть не налякає

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко на запитання журналіста сайту "Сьогодні" про те, як він ставиться до масових зборів у розпал "червоної зони", відповів:

"Це дуже небезпечно, люди можуть захворіти і в нас і так сьогодні медичні установи переповнені. Я вважаю, що треба подумати про оточуючих і свою родину. Ви можете прийти, заразитися, прийти додому та заразити своїх дітей, своїх рідних... Люди самі вибирають свій шлях. Може, вони хочуть захворіти і фатальний результат нікого не лякає", – підсумував Тищенко.

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Додав, що сам він уже отримав дві дози вакцини та перехворів, захворювання протікало дуже складно

У сім'ї не без антивакцинатора

Ще один представник монобільшості Олександр Качура не заперечує, що громадяни мають право протесту. Однак у цьому випадку він може загрожувати здоров'ю та безпеці:

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"Якщо у нас зараз така ковидна ситуація, якщо дійсно люди вмирають, якщо вводяться жорсткі обмеження, мені здається, що це поганий сигнал для всіх українських громадян. Тому що хтось нехтує, хтось ставить свої права вище за інших, хтось вважає, що його життя цінніше за життя інших, тому, я думаю, що це точно неправильний підхід і поліція сьогодні вже з приходом нового міністра почала по-іншому працювати... Але зрозуміло, що скупченню вони не можуть запобігти, адже це моральна відповідальність кожного громадянина України".

Також Качура зазначив, що подібні акції проводяться у всьому світі, а не лише в Україні. Але це, за словами політика, – персональна відповідальність кожного.

Хворе суспільство

Питання, чи потрібно взагалі вакцинуватися, навіть не має виникати. У цьому впевнений нардеп Данило Гетьманцев:

"Це захворювання, напевно. Це хвороба суспільства. Це незрілість суспільства. Такі приводи, такі речі ми взагалі не повинні допускати до суспільного дискурсу, ми їх обговорювати не повинні, вакцинуватися чи не вакцинуватися. Нехай проведуть дискусію з тими 700 людьми, які вчора, або позавчора, або минулого тижня померли. Вони вже не зможуть розпочати дискусію. А ми знаємо, що це ті люди, які були не вакциновані", – сказав політик.

У всьому винна влада

Співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко впевнений, що подібні протести – результат провалу антиковидних заходів.