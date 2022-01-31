Вдарять по вразливому місцю: які санкції США готують Росії

Нові санкції узгоджені з союзниками Вашингтона, зазначила Джен Псакі

Псакі анонсувала санкції проти російської еліти / Фото: Колаж: Сьогодні

США розробили нові пакети санкцій проти Росії у разі відкритого вторгнення в Україну армії РФ. Ці заходи націлені на російську еліту та членів їхніх родин, оскільки вони тісно пов'язані з Заходом.

Про це розповіла на брифінгу 31 січня прессекретар Білого дому Джен Псакі.

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"Я можу підтвердити, що ми розробили конкретні пакети санкцій як щодо представників російської еліти, так і членів їхніх родин, якщо Росія вторгнеться в Україну", – заявила прессекретар Білого дому.

За її словами, ці заходи розроблялися в координації з союзниками та партнерами Вашингтона.

Як зазначила Псакі, більшість з фігурантів списку санкцій грають важливу в прийнятті рішень владою РФ, а деякі є "особливо вразливими цілями", оскільки мають фінансові зв'язки з Заходом.

Водночас представниця Білого дому не уточнила, про кого саме з впливових росіян йдеться.

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Джен Псакі / Фото: Reuters

Які ще санкції загрожують Росії

Захід розглядає різні санкції проти Росії у разі, якщо вона продовжить свою агресію щодо України.

Зокрема, Росію можуть відключити від платіжної системи SWIFT.

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До того ж, США також підготували серйозний пакет санкцій на випадок воєнного вторгнення в Україну.

Білий дім розглядає варіант ембарго на оборонні технології американського виробництва.

До того ж, президент США Джо Байден не виключив запровадження санкцій щодо президента Росії Володимира Путіна.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив, що запровадження санкцій може викликати розрив відносин Москви та Вашингтона . Він також виступає проти того, що Захід пов'язує запуск "Північного потоку – 2" із питаннями безпеки в Європі.