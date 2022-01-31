Ударят по уязвимому месту: какие санкции США готовят России

Новые санкции согласованы с союзниками Вашингтона, отметила Джен Псаки

Псаки анонсировала санкции против российской элиты / Фото: Коллаж: Сегодня

США разработали новые пакеты санкций против России в случае открытого вторжения в Украину армии РФ. Данные меры нацелены на российскую элиту и членов их семей, поскольку они тесно связаны с Западом.

Об этом рассказала на брифинге 31 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Я могу подтвердить, что мы разработали конкретные пакеты санкций как в отношении представителей российской элиты, так и членов их семей, если Россия вторгнется в Украину", – заявила пресс-секретарь Белого дома.

По ее словам, данные меры разрабатывались в координации с союзниками и партнерами Вашингтона.

Как отметила Псаки, многие из фигурантов санкционного списка играют важную в принятии решений властью РФ, а некоторые являются "особо уязвимыми целями", поскольку имеют финансовые связи с Западом.

При этом представительница Белого дома не уточнила, о ком именно из влиятельных россиян идет речь.

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Джен Псаки / Фото: Reuters

Какие еще санкции грозят России

Запад рассматривает различные санкции против России в случае, если она продолжит свою агрессию в отношении Украины.

В частности, Россию могут отключить от платежной системы SWIFT.

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Кроме того, США также подготовили серьезный пакет санкций на случай военного вторжения в Украину.

Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства.

Кроме того, президент США Джо Байден не исключил введения санкций в отношении президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что введение санкций может вызвать разрыв отношений Москвы и Вашингтона. Он также выступает против того, что Запад связывает запуск "Северного потока – 2" с вопросами безопасности в Европе.