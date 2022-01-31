"Султан", який пропонував вирішити питання з Путіним: Ердоган їде в Україну

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього тижня відвідає Україну.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу 31 січня, передає Укрінформ.
"Цього тижня ми прийматимемо в Україні президента Туреччини", – сказав Кулеба.
Раніше співголова групи з міжпарламентських зв'язків із Туреччиною Роман Грищук повідомив, що візит Ердогана в Київ відбудеться 3 лютого. Ця дата приурочена до 30-х роковин встановлення дипломатичних відносин між Україною та Туреччиною.
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За даними турецьких ЗМІ, Ердоган вирушить в Україну з великою делегацією. Він зі своїм колегою Володимиром Зеленським головуватиме на 10-му засіданні Стратегічної ради. Очікується, що за підсумками зустрічі делегації Туреччини та України підпишуть угоди і меморандуми про взаєморозуміння з узгоджених питань. Зокрема, це угоди оборонного характеру.
Туреччина хоче помирити Україну та Росію
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше заявляв про готовність стати посередником у врегулюванні напруженості між Києвом та Москвою після скупчення Росією військ біля кордонів України. У відповідь на це радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що у Володимира Зеленського схвалюють бажання президента Туреччини.
Ердоган вважає, що вторгнення російських військ на територію України є малоймовірним. За його словами, Росія та Україна не наважаться на силове протистояння одне з одним.
Він запропонував організувати у себе в країні зустріч президентів України та Росії – Володимира Зеленського та Володимира Путіна, причому сам на сам. У Путіна не зацікавилися цією пропозицією.
Крім того, Туреччина запропонувала проводити у Стамбулі засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.