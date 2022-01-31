Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⛔ Криваві "протести" ✌ Розстріли в дніпрі 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Події

"Султан", який пропонував вирішити питання з Путіним: Ердоган їде в Україну

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 січня, 17:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ердоган прилетить до Києва з великою делегацією
Ердоган проведе переговори із Зеленським. Колаж "Сьогодні"
Ердоган проведе переговори із Зеленським. Колаж "Сьогодні"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього тижня відвідає Україну.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу 31 січня, передає Укрінформ.

Реклама

"Цього тижня ми прийматимемо в Україні президента Туреччини", – сказав Кулеба.

Раніше співголова групи з міжпарламентських зв'язків із Туреччиною Роман Грищук повідомив, що візит Ердогана в Київ відбудеться 3 лютого. Ця дата приурочена до 30-х роковин встановлення дипломатичних відносин між Україною та Туреччиною.

За даними турецьких ЗМІ, Ердоган вирушить в Україну з великою делегацією. Він зі своїм колегою Володимиром Зеленським головуватиме на 10-му засіданні Стратегічної ради. Очікується, що за підсумками зустрічі делегації Туреччини та України підпишуть угоди і меморандуми про взаєморозуміння з узгоджених питань. Зокрема, це угоди оборонного характеру.

Туреччина хоче помирити Україну та Росію

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше заявляв про готовність стати посередником у врегулюванні напруженості між Києвом та Москвою після скупчення Росією військ біля кордонів України. У відповідь на це радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що у Володимира Зеленського схвалюють бажання президента Туреччини.

Реклама

Ердоган вважає, що вторгнення російських військ на територію України є малоймовірним. За його словами, Росія та Україна не наважаться на силове протистояння одне з одним.

Він запропонував організувати у себе в країні зустріч президентів України та Росії – Володимира Зеленського та Володимира Путіна, причому сам на сам. У Путіна не зацікавилися цією пропозицією.

Крім того, Туреччина запропонувала проводити у Стамбулі засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько Порошенко відмовився від допиту ДБР: що буде далі Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Приструнити депутатів і домовитися про Донбас: чому насправді закрили Верховну Раду Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
31 січня. Джозеф Бреді. Цього дня 61 рік тому американський нейробіолог Джозеф Бреді відправив у перший космічний політ свого вихованця - шимпанзе Хема…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураєв Мураєв
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.78

Російський рубль (₽)

0.3713

Євро (€)

32.03

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

194 125

захворіло за тиждень в Україні

+75%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти