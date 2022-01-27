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Туреччина запропонувала вирішити питання Донбасу у Стамбулі – заява

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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27 січня, 00:07
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Україні та Росії запропонували перенести місце проведення "мінських переговорів"

Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунен повідомив про бажання Туреччини допомогти з місцем проведення переговорів Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. За його словами, Стамбул готовий прийняти учасників, якщо буде досягнуто консенсусу.

Про це повідомила пресслужба ОБСЄ.

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"Туреччина попередньо запропонувала Стамбул як потенційне місце проведення засідань ТКГ за умови досягнення консенсусу. Я поінформував учасників дискусій про цю можливість повернутися до особистих зустрічей" , – заявив Мікко Кіннунен.

В ОБСЄ також наголосили на важливості особистих зустрічей представників України та Росії. У заяві зазначено, що Стамбул як майданчик для переговорів допоможе підвищити якість та конфіденційність переговорів.

Нагадаємо, що з весни 2021 року Тристороння контактна група веде переговори щодо Донбасу в онлайн-форматі. Зокрема, це сталося через пандемію COVID-19. Проте офіційний Київ запропонував учасникам все ж таки змінити Мінськ як майданчик для зустрічей. Одна з причин – вплив Кремля на білоруську владу.

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Туреччина хоче провести переговори

Раніше Туреччина неодноразово заявляла про готовність стати посередником у переговорах між Росією та Україною.

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