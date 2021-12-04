Туреччина змінила свою назву – указ Ердогана

Перейменування стосуватиметься продукції

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Президент туриції Реджеп Тайїп Ердоган змінив експортний бренд своєї країни Про це повідомляє Агентство Анадолу із посиланням на указ глави держави.

Таке рішення спрямоване на підвищення впізнаваності відомої турецької продукції за кордоном, тепер він називається "Türkiye".

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"Рішення про зміну бренду країни є черговим комплексним кроком, що відображає багату культуру та спадщину країни, покликаним підтвердити сумлінність вітчизняного виробника як надійного постачальника якісної продукції", – йдеться в указі

Крім того, було ухвалено рішення про перейменування бренду країни. Відтепер замість бренду "Made in Turkey" експортна продукція поставлятиметься під єдиним брендом "Made in Türkiye".

В офіційних документах країни, у тому числі будь-яких листуваннях з іноземними державами та організаціями, замість слів "Turkey", "Turkei", "Turquie" тощо, буде використовуватись єдиний новий термін – "Türkiye".

Туреччина хоче помирити Україну та Росію

26 листопада Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність стати посередником у врегулюванні напруженої ситуації між Києвом та Москвою, що збільшила кількість своїх військ біля кордону України . У відповідь на це радник голови ВП Михайло Подоляк заявив, що президент України Володимир Зеленський вітають бажання президента Туреччини .