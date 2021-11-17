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Росія, війна та літаки. Зеленський провів важливу розмову з Ердоганом

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
17 листопада, 09:42
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Особливу увагу президенти приділили визволенню українців, яких незаконно утримують російські окупанти
Зеленський зідзвонився з Ердоганом. Колаж "Сьогодні"
Зеленський зідзвонився з Ердоганом. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом, з яким обговорив ситуацію на Донбасі та в Криму, щодо в'язнів Кремля та співпрацю у літакобудуванні. Про це повідомляє ОПУ.

Росія та військове співробітництво

Український президент оцінив підтримку Туреччини та активну участь у "Кримській платформі", а також подякував за співчуття у зв'язку зі смертю українських військових на Донбасі. Зеленський та Ердоган особливу увагу приділили звільненню українців, яких незаконно утримує Росія.

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Президенти обмінялися думками щодо ініціатив з посилення безпеки у регіоні Чорного моря, де серйозно зміцнюється Росія. Також було порушено питання співробітництва в оборонній сфері. Вони наголосили на зміцненні армій обох країн завдяки стратегічній співпраці. Лідери обговорили проєкти у галузі літакобудування та розвитку ВМС.

Зеленський повідомив Ердогану, що Україна запускає серійне виробництво транспортного літака Ан-178.

"Запрошую Туреччину приєднатися до кола його замовників", – сказав він.

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Економічна співпраця України та Туреччини

Глави держав налаштовані на завершення підготовки Угоди про зону вільної торгівлі вже найближчим часом, а також приділили увагу таким проектам, як будівництво житла для кримських татар.

Сторони обговорили, зокрема, питання взаємодії в енергетичній сфері, серед іншого шляхи диверсифікації постачання енергоресурсів. Зеленський та Ердоган домовилися провести ювілейне 10 засідання Стратегічної ради високого рівня у лютому 2022 року у Києві. Наголошувалося, що цьому важливому заходу має передувати ґрунтовна підготовка, зокрема проведення у грудні поточного року другого засідання "Квадриги" на рівні міністрів закордонних справ та оборони.

Історія з турецькими "Байрактарами"

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  • Наприкінці жовтня через обстріл з артилерії з боку бойовиків на Донбасі ЗСУ вперше застосували безпілотник Bayraktar, який керованою бомбою з 15 кілометрів знищив одну гармату з розрахунком окупантів.
  • Це дуже не сподобалося Росії, яка звинувачувала не лише Київ, а й навіть Туреччину, що, мовляв, вона продає Україні летальне озброєння. У зв'язку з цим міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу попросив Україну не називати "Байрактари" ЗСУ турецькими.
  • Пізніше посол України у Туреччині Василь Боднар заявив, що Україна вироблятиме "Байрактари", від яких Росія у жаху. За його словами, між компанією Baykar та Міноборони України вже є меморандум про відкриття центру ремонту таких безпілотників та навчального центру, а також плани створення заводу для виробництва цих апаратів.
  • Також Україна планує закупити у Туреччини нову партію безпілотників. Новий міністр оборони Олексій Резніков розповів, що це буде спільний проєкт двох країн.

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