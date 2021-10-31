Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Влада Події

"Україна має припинити": Туреччина виставила умову для своїх безпілотників на Донбасі

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
31 жовтня, 14:18
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У МЗС заявили, що безпілотник Bayraktar не можна називати турецьким
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Фото: колаж "Сьогодні"
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Україна має припинити використовувати вираз "турецький Bayraktar" для куплених ударних безпілотників, які використовуються на Донбасі.

Про це він заявив після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим на полях саміту G20, передає Європейська правда.

Реклама

Чавушоглу зазначив, що безпілотник, можливо, і був виготовлений у Туреччині, але він належить Україні.

"Туреччину не можна звинувачувати в цьому. Україна має припинити використовувати нашу назву", – сказав він.

Міністр додав, що якщо країна купує їх у нас, в іншої країни, цю зброю не можна називати турецькою, російською чи українською.

Реклама

"Якщо держава купує її у нас, це вже не турецький продукт. Можливо, він був зроблений у Туреччині, але він належить Україні. Туреччину не можна в чомусь звинувачувати", – сказав він.

Чавушоглу розповів, що під час боротьби з тероризмом Туреччина стикалася із різними видами зброї з різних країн.

"Іноді під час нашої боротьби з тероризмом у різних країнах ми стикаємося з різною зброєю з різних країн, у тому числі з Росії. Ми ніколи не звинувачуємо Росію. Україна також має припинити використовувати нашу назву", – сказав міністр.

Реклама

Зазначимо, Туреччина продала безпілотники Bayraktar TB2 крім України також Катару, Азербайджану та Польщі.

Що відомо

  • 26 жовтня ЗСУ вперше застосували на Донбасі ударний дрон Bayraktar, куплений у Туреччини.
  • Наступного дня повноважний представник РФ у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Борис Гризлов заявив, що Київ намагається спровокувати Донбас на поновлення бойових дій.
  • Туреччина успішно використовувала ці БПЛА у Сирії, а Азербайджан – у війні з Вірменією під час витіснення вірменських військових формувань з Нагірного Карабаху.
  • Представник міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Сассе заявила про занепокоєння через те, що українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar на Донбасі.
  • Тоді ж посол України у Німеччині Андрій Мельник відповів офіційному Берліну на "занепокоєння", заявивши, що Україна має право на самооборону.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

31 жовтня 1991. Верховна Рада України ухвалила постанову про Концепцію роздержавлення і приватизацію підприємств, землі та житлового фонду

Зануритись у той день
Опитування
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновірус за тиждень

152 897

захворіло за тиждень в Україні

+14%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти