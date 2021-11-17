Россия, война и самолеты. Зеленский провел важный разговор с Эрдоганом

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым обсудил ситуацию на Донбассе и в Крыму, относительно узников Кремля и сотрудничество в самолетостроении. Об этом сообщает ОПУ.
Россия и военное сотрудничество
Украинский президент оценил поддержку Турции и активное участие в "Крымской платформе", а также поблагодарило за соболезнования в связи со смертью украинских военных на Донбассе. Зеленский и Эрдоган особое внимание уделили освобождению украинцев, которых незаконно удерживает Россия.
Президенты обменялись мнениями относительно инициатив по усилению безопасности в регионе Черного моря, где серьезно укрепляется Россия. Также был поднят вопрос сотрудничества в оборонной сфере. Они подчеркнули укрепление армий обеих страны благодаря стратегическому сотрудничеству. Лидеры обсудили проекты в области самолетостроения и развития ВМС.
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Зеленский сообщил Эрдогану, что Украина запускает серийное производство транспортного самолета Ан-178.
"Приглашаю Турцию присоединиться к кругу его заказчиков", – сказал он.
Экономическое сотрудничество Украины и Турции
Главы государств настроены на завершение подготовки Соглашения о зоне свободной торговли уже в ближайшее время, а также уделили внимание таким проектам, как строительство жилья для крымских татар.
Стороны обсудили в частности вопросы взаимодействия в энергетической сфере, среди прочего пути диверсификации поставок энергоресурсов. Зеленский и Эрдоган договорились провести юбилейное, 10 заседание Стратегического совета высокого уровня в феврале 2022 года в Киеве. Отмечалось, что этому важному мероприятию должна предшествовать основательная подготовка, в частности проведение в декабре текущего года второго заседания "Квадриги" на уровне министров иностранных дел и обороны.
История с турецкими "Байрактарами"
- В конце октября из-за обстрелов из артиллерии со стороны боевиков на Донбассе ВСУ впервые применили беспилотник Bayraktar, который управляемой бомбой с 15 километров уничтожил одну пушку с расчетом оккупантов.
- Это очень не понравилось России, которая обвиняла не только Киев, но даже Турцию, что, мол, она продает Украине летальное вооружение. В связи с этим министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу попросил Украину не называть "Байрактары" ВСУ турецкими.
- Позже посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина будет производить "Байрактары", от которых Россия в ужасе. По его словам, между компанией Baykar и Минобороны Украины уже есть меморандум об открытии центра ремонта таких беспилотников и учебного центра, а также планы создания завода для производства этих аппаратов.
- Также Украина планирует закупить у Турции новую партию беспилотников. Новый министр обороны Алексей Резников рассказал, что это будет совместный проект двух стран.