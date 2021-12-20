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Проти Білорусі запровадили нові санкції: хто потрапив "під роздачу"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
20 грудня, 17:00
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Покарання торкнуться і організацій, і фізичних осіб
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: колаж "Сьогодні"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Швейцарія запровадила нові санкції стосовно Мінська. Під штрафні заходи потрапили 17 фізичних осіб та 9 організацій, що мають відношення до провезення мігрантів через Білорусь.

Про це повідомляє DW.

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Рішення було ухвалено 17 грудня і набирає чинності о 18:00 у понеділок, 20 грудня.

Хто потрапив під санкції?

Зокрема, швейцарські санкції поширюються:

  • на авіакомпанію "Бєлавіа";
  • білоруське держпідприємство "Центркурорт";
  • ТОВ "Оскартур";
  • готель "Планета" та готель "Мінськ";
  • спецпідрозділ білоруських прикордонних військ "Окрема служба активних заходів";
  • компанії "Гродно Азот", "Білоруснафта" та "Белшина";
  • на сирійську авіакомпанію Cham Wings і паспортно-візову службу VIP Grub, що базується в Стамбулі.

При цьому серед фізичних осіб, що потрапили під санкції:

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  • голова білоруського Держприкордонкомітету Анатолій Лаппо;
  • начальник Гродненської прикордонної групи Костянтин Молостов;
  • начальник Полоцького прикордонного загону Павло Харченко;
  • прессекретар МЗС Анатолій Глаз;
  • керівник Окремої служби активних заходів Ігор Крючков та інші.

Зазначимо, ще в серпні 2021 року влада Швейцарії оголосила про економічні санкції стосовно Мінська, які передбачають обмеження торгівлі технологіями подвійного призначення та нафтопродуктами, а також заборону на кредити білоруській владі.

Міграційний терор Лукашенка

  • Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Ситуація загострилася 8 листопада, тоді велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю.
  • 23 листопада група агресивних мігрантів силою намагалася прорвати кордон. У польських силовиків кидали каміння. Атака проходила під наглядом білоруських служб.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав умову, за якої він припинить міграційну кризу. За його словами, Євросоюз має визнати легітимність його влади та зняти санкції.

Раніше ми повідомляли, що Британія обрушила санкції на Білорусь.

Також нагадаємо, як Україна вводитиме санкції проти Білорусі – план дій.

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