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Сьогодні Зеленський та Байден проведуть важливі переговори – про що буде розмова

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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2 січня, 10:09
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Через кілька днів після переговорів з Путіним президент США обговорить із Києвом російську загрозу
Байден розповість Зеленському про розмову з Путіним. Фото: колаж "Сьогодні"
Байден розповість Зеленському про розмову з Путіним. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні мають відбутися переговори президента Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена. Напередодні президент США провів телефонну розмову з господарем Кремля Володимиром Путіним і, як очікується, обговорить це із Зеленським.

Розмова Зеленського з Байденом

Останнім часом стало традицією, що Байден обов'язково телефонує до Зеленського, якщо проводить розмову з Путіним – або до російсько-американських переговорів, або відразу після них. Таким чином дає зрозуміти, що нічого за спиною України без її відома не вирішуватиметься.

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Перед Новим роком у Білому домі повідомили, які теми Байден планує обговорити із Зеленським.

"Байден поговорить з лідером України у неділю, щоб підтвердити підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, обговорити нарощування військової могутності Росії на кордонах України та розглянути підготовку до майбутніх дипломатичних баталій, щоб допомогти знизити регіональну напруженість".

Сам Зеленський підтвердив, що сьогодні буде зідзвонюватися з Байденом.

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"Як ми й домовились із нашим стратегічним партнером США – нічого про Україну без України. Запланували у неділю чергові переговори з президентом США, скоординуємо наші кроки заради миру в Україні та безпеки в Європі", – написав він у Twitter.

Розмова Путіна та Байдена перед важливими переговорами щодо НАТО

30 грудня президенти США та Росії провели телефонну розмову. Цього разу переговори Байдена та Путіна тривали лише 50 хвилин, на відміну від двогодинної розмови 7 грудня. Американський президент погрожував Путіну проблемами у разі вторгнення в Україну.

31 грудня, після новорічного обіду в Вілмінгтоні (штат Делавер), Байден сказав журналістам, що чітко озвучив Путіну позицію щодо України.

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"Ми дали зрозуміти президенту Путіну, що якщо він вживе ще якихось дій, вторгнеться в Україну, то нами будуть застосовані суворі санкції. Ми збільшимо свою присутність у Європі разом із нашими союзниками по НАТО, і це буде (для Росії) високою ціною, яку їй доведеться заплатити", – сказав він.

Ця розмова відбулася перед важливими переговорами США та Росії щодо ультиматуму Путіна, які заплановані на 10 січня. Нагадаємо, що Москва вимагає нерозширення НАТО, у тому числі, щоб до Альянсу не брали Україну і щоб військово-політичний блок взагалі не розширювався.

У НАТО і США вже неодноразово заявили, що такі вимоги неприйнятні. А експерти зазначають, що насправді й у Кремлі розуміють, що їхні умови не можуть бути прийняті, але підняли ставки для того, щоби виторгувати собі хоч щось.

Тим часом після зідзвону президентів США та РФ понад два десятки американських дипломатів, співробітників сфери національної безпеки та експертів по Росії закликали Байдена оприлюднити санкції проти РФ, які будуть запроваджені у разі вторгнення в Україну. На що у Росії вже заявили, що це може зірвати переговори щодо ультиматуму Путіна.

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