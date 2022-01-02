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Сегодня Зеленский и Байден проведут важные переговоры – о чем будет разговор

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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2 января, 10:09
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Спустя пару дней после переговоров с Путиным президент США обсудит с Киевом российскую угрозу
Байден расскажет Зеленскому о разговоре с Путиным. Фото: коллаж "Сегодня"
Байден расскажет Зеленскому о разговоре с Путиным. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня должны состояться переговоры президента Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Накануне президент США провел телефонный разговор с хозяином Кремля Владимиром Путиным и, как ожидается, обсудит это с Зеленским.

Разговор Зеленского с Байденом

В последнее время стало традицией, что Байден обязательно созванивается с Зеленским, если проводит разговор с Путиным – либо до российско-американских переговоров, либо сразу после них. Таким образом дает понять, что ничего за спиной Украины без ее ведома решаться не будет.

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Перед самым Новым годом в Белом доме сообщили, какие темы Байден планирует обсудить с Зеленским.

"Байден поговорит с лидером Украины в воскресенье, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудить наращивание военной мощи России на границах Украины и рассмотреть подготовку к предстоящим дипломатическим баталиям, чтобы помочь снизить региональную напряженность".

Сам Зеленский подтвердил, что сегодня будет созвон с Байденом.

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"Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером США – ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с президентом США, скоординируем наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе", – написал он в Twitter.

Разговор Путина и Байдена перед важными переговорами по НАТО

30 декабря президенты США и России провели телефонный разговор. На этот раз переговоры Байдена и Путина продлились всего 50 минут, в отличие от двухчасового разговора 7 декабря. Американский президент пригрозил Путину проблемами в случае вторжения в Украину.

31 декабря, после новогоднего обеда в Уилмингтоне (штат Делавэр), Байден сказал журналистам, что четко озвучил Путину позицию по Украине.

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"Мы дали понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-то действия, вторгнется в Украину, то нами будут применены суровые санкции. Мы увеличим свое присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, и это будет (для России) высокой ценой, которую ей придется заплатить", – сказал он.

Этот разговор состоялся перед важными переговорами США и России по ультиматуму Путина, которые запланированы на 10 января. Напомним, что Москва требует нерасширения НАТО, в том числе, чтобы в Альянс не принимали Украину и чтобы военно-политический блок вообще не расширялся.

В НАТО и в США уже не раз заявили, что такие требование неприемлемы. А эксперты отмечают, что на самом деле и в Кремле понимают, что их условия не могут быть приняты, но подняли ставки для того, чтобы выторговать себе хоть что-то.

Тем временем после созвона президентов США и РФ более двух десятков американских дипломатов, сотрудников сферы национальной безопасности и экспертов по России призвали Байдена обнародовать санкции против РФ, которые будут введены в случае вторжения в Украину. На что в России уже заявили, что это может сорвать переговоры по ультиматуму Путина.

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