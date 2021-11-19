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СБУ погрожує Яніні Соколовій – заява

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
19 листопада, 23:00
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Яніна Соколова поскаржилася на Службу безпеки України після публікації таємних документів

Журналістка та блогерка Яніна Соколова заявила, що не вважає себе зрадницею після публікації таємних документів Міністерства оборони України, в яких йдеться про спецоперацію щодо затримання "вагнерівців". Натомість вона поскаржилася на тиск з боку силовиків та влади.

Про це Соколова сказала в ефірі ток-шок "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

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Зрада

Журналістка та блогерка Яніна Соколова заявила, що не вважає себе зрадницею після публікації таємних документів Міністерства оборони України, в яких йдеться про спецоперацію щодо затримання "вагнерівців". Натомість вона поскаржилася на тиск з боку силовиків та влади.

"Насправді за цей день після публікації нами документів, які підтверджують напряму ті розслідування Христо Грозєва і Bellingct. Я стала не зрадницею, а людиною, якій хоче заламати руки і загратувати СБУ. Арестович (радник голови ОП. – Ред.) написав, що таких як я треба топити і за ноги звʼязувати. Це все агонія влади", – заявила Яніна Соколова в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

Журналістка впевнена, що спецоперація сталася через зраду, яку треба розслідувати. "Очевидно, що зрадили державу і наші силові органи. Чи це Зеленський, чи це Єрмак – має зʼясувати слідство. Зрадники повинні бути покарані. Має бути створена інша справедлива ТСК", – сказала вона.

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Роль Соколової

У день публікації звіту інтернет-видання з розслідувань у зонах воєнних дій Bellingcat Яніна Соколова "злила" в мережу секретні документи Головного управління Міністерства оборони про підготовку спецоперації із затримання російських найманців.

Соколова спростувала звинувачення Офісу президента на свою адресу і назвала реальних винуватців у провалі спецоперації щодо "вагнерівців".

Радник голови ОП з ​​питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони Олексій Арестович звинуватив журналістку в тому, що вона опублікувала два офіційні документи, які мають гриф "цілком таємно".

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