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"Це брехня": Соколова відповіла Банковій щодо "зливу" секретних документів

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
19 листопада, 16:22
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Журналістка запевнила, що нічого нового, що могло б зашкодити розвідці, вона не оприлюднила
Соколова відповіла на звинувачення з боку ОП. Фото: колаж "Сьогодні"
Соколова відповіла на звинувачення з боку ОП. Фото: колаж "Сьогодні"

Журналістка Яніна Соколова спростувала звинувачення Офісу президента на свою адресу та назвала реальних винуватців у провалі спецоперації щодо "вагнерівців".

В ефірі телеканалу "Україна 24" вона сказала, що слідчі ДБР ще не контактували з нею щодо цих документів, але вона пророкує, що буде виклик у ДБР на допит: "Чекаємо повістку найближчим часом".

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"Я їх і тому оприлюднила, щоби розуміли, що це конкретні документи. Це ще один привід сумніватися, хто перед нами – зрадники держави, брехуни чи люди, яким ми довірили оберігати наш спокій та будувати країну. Михайло Подоляк (радник голови ОПУ – Ред.) звинуватив мене в оприлюдненні секретних фактів, які загрожують українській розвідці та іміджу. Це брехня. Факти, оприлюднені мною, були покроково розказані Bellingcat. Усі імена, які фігурують у цих документах, були затерті, щоб позивні, які колись опиняться у полі зору росіян, не мали жодного негативного впливу на наших розвідників. Тому нічого нового, що могла нашкодити розвідці, ми не оприлюднили", – сказала Соколова.

Журналістка стверджує, що спецоперацію було зірвано не ними, а "вищим військово-політичним командуванням країни".

"Якби ми жили в США, то зараз не я б з вами говорила, а ми дивилися трансляцію допиту Зеленського чи Єрмака у питанні держзради чи імпічменту… Якщо люди випадково через непрофесіоналізм злили цю спецоперацію, то виникає питання – чого ви поперлися у владу", – наголосила вона.

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Нагадаємо, радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявляв, що "абсолютно некоректно в країні, яка воює, що громадяни цієї країни "зливають" у публічну площину методи роботи розвідки, розкривають алгоритми, методики та навіть абсолютно непублічну мету розвідників".

Що відомо?

Журналістка Яніна Соколова "злила" до Мережі секретні документи Головного управління Міністерства оборони про підготовку спецоперації із затримання російських найманців ("вагнерівців"). Ці матеріали нібито підтверджують "зрив" операції.

Радник голови Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони Олексій Арестович звинуватив журналістку в тому, що вона опублікувала два офіційні документи, які мають гриф "цілком таємно".

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Розслідування Bellingcat

Читайте також про роль Зеленського, Єрмака, Порошенка та Безуглої у спецоперації щодо "вагнерівців".

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