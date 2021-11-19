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"Это вранье": Соколова ответила Банковой по "сливу" секретных документов

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
19 ноября, 16:22
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Журналистка заверила, что ничего нового, что могло бы навредить разведке, она не обнародовала
Соколова ответила на обвинения со стороны ОП. Фото: коллаж "Сегодня"
Соколова ответила на обвинения со стороны ОП. Фото: коллаж "Сегодня"

Журналистка Янина Соколова опровергла обвинения Офиса президента в свой адрес и назвала реальных виновников в провале спецоперации по "вагнеровцам".

В эфире телеканала "Украина 24" она сказала, что следователи ГБР еще не контактировали с ней относительно этих документов, но она предрекает, что будет вызов в ГБР на допрос: "Ждем повестку в ближайшее время".

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"Я их и потому обнародовала, чтобы понимали, что это конкретные документы. Это еще один повод засомневаться, кто перед нами – предатели государства, лжецы или люди, которым мы доверили оберегать наш покой и строить страну. Михаил Подоляк (советник главы ОПУ – Ред.) обвинил меня в обнародовании секретных фактов, которые несут угрозу украинской разведке и имиджу. Это вранье. Факты, обнародованные мной, были пошагово рассказаны Bellingcat. Все имена, которые фигурируют в этих документах, были затерты, чтобы позывные, которые когда-то окажутся в поле зрения россиян, не имели никакого негативного влияния на наших разведчиков. Поэтому ничего нового, что могла навредить разведке, мы не обнародовали", – сказала Соколова.

Журналистка утверждает, что спецоперация была сорвана не ними, а "высшим военно-политическим командованием страны".

"Если бы мы жили в США, то сейчас не я бы с вами говорила, а мы смотрели трансляцию допроса Зеленского или Ермака в вопросе госизмены или импичмента… Если люди случайно из-за непрофессионализма слили эту спецоперацию, то возникает вопрос – чего вы поперлись во власть", – подчеркнул она.

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Напомним, советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявлял, что "абсолютно некорректно в стране, которая воюет, что граждане этой страны "сливают" в публичную плоскость методы работы разведки, раскрывают алгоритмы, методики и даже абсолютно непубличные цели разведчиков".

Что известно?

Журналистка Янина Соколова "слила" в Сеть секретные документы Главного управления Министерства обороны о подготовке спецоперации по задержанию российских наемников ("вагнеровцев"). Эти материалы якобы подтверждают "срыв" операции.

Советник главы ОП по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович обвинил журналистку в том, что она опубликовала два официальных документа, имеющих гриф "совершенно секретно".

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Расследование Bellingcat

Читайте также о роли Зеленского, Ермака, Порошенко и Безуглой в спецоперации по "вагнеровцам".

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