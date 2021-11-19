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Спецоперация за 700 тыс. грн: журналистка показала секретные документы по "вагнеровцам" (фото, видео)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
19 ноября, 11:07
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Документы разведки еще никто и нигде не показывал, они публикуются впервые
Соколова показала любопытные документы. Коллаж "Сегодня"
Соколова показала любопытные документы. Коллаж "Сегодня"

Журналистка Янина Соколова "слила" в Сеть секретные документы Главного управления Министерства обороны о подготовке спецоперации по задержанию российских наемников ("вагнеровцев"). Эти материалы якобы подтверждают "срыв" операции.

Опубликовала она их в Facebook и записала видео своего "расследования".

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По ее словам, эти документы еще никто и нигде не показывал, они публикуются впервые. Она считает их оригинальными.

"Эти документы я получила с флешки, которая была мне подброшена. Мы с командой открыли эту флешку и на ней увидели документы, которые свидетельствуют о том, кто из высших эшелонов власти принимал участие в операции под названием "вагнергейт". Эти документы свидетельствуют и о том, по чьему указанию спецоперация были слита", – сказала Соколова.

Тайные документы ГУР. Фото: Янина Соколова
Тайные документы ГУР. Фото: Янина Соколова
Тайные документы ГУР. Фото: Янина Соколова
Тайные документы ГУР. Фото: Янина Соколова
Тайные документы ГУР. Фото: Янина Соколова
Тайные документы ГУР. Фото: Янина Соколова
Тайные документы ГУР. Фото: Янина Соколова
Тайные документы ГУР. Фото: Янина Соколова
Тайные документы ГУР. Фото: Янина Соколова
Тайные документы ГУР. Фото: Янина Соколова
Тайные документы ГУР. Фото: Янина Соколова
Тайные документы ГУР. Фото: Янина Соколова
Тайные документы ГУР. Фото: Янина Соколова
Тайные документы ГУР. Фото: Янина Соколова
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Так, в ее руки попала докладная записка тогдашнего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы министру обороны Андрею Тарану, датированная 22 июня 2020 года и завизированная 1 июля 2020 года.

Также есть среди документов утвержденный Бурбой отчет о проведении специального мероприятия "Авеню" (так называлась операция по задержанию "вагнеровцев"), подписанный начальником специального резерва ГУР Минобороны Юрием Семенюком 4 августа 2020 года. Там указано, что разведка передала СБУ материалы на 138 боевиков, но из них отобрали 48 наемников: один рейс для 33 человек на 25 июля и еще 13 на 27 июля.

Соколова отметила, что в отчете указан момент переноса спецоперации, мол, после решения высшего военно-политического руководства Украины осуществлено бронирование и закупка авиабилетов на 30 июля на 33 человека и на 1 августа для 13 человек (вторая группа). Но вот кто именно принял решение о переносе рейсов, в документе не уточняется.

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После провала с "вагнеровцами" в ГУР заявили, что расходы на спецоперацию в сумме 719 тыс. грн были "оправданными".

Расследование спецоперации "Авеню"

  • 17 ноября Bellingcat опубликовало результаты расследования о спецоперации по задержанию российских наемников: планировалось доставить в Украину десятки наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнер", совершавших военные преступления на Донбассе. План силовиков назывался "Авеню". Об активной фазе операции знал президент Владимир Зеленский, который и одобрил ее. Журналисты-расследователи рассказали, как вербовали "вагнеровцев", вытаскивали у них признания в преступлениях и как собирались посадить их самолет.
  • Bellingcat раскрыли роль Банковой в срыве спецоперации по "вагнеровцам". В расследовании подтвердили, что начальники СБУ и разведки имели встречу с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком за день до переноса спецоперации, и что якобы именно он попросил отложить ее.
  • Теперь уже Генеральная прокуратура взялась изучить расследование Bellingcat. Венедиктова напомнила, что уголовные производства по данной спецоперации были открыты несколькими правоохранительными органами и вскоре они были объединены и были переданы в том числе в ГБР.

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