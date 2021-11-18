"Росія добиває "нормандський формат": Кулеба висунув претензії окупантам

Київ присоромив Росію за розкриття дипломатичного листування між РФ, Францією та Німеччиною

Кулеба звинуватив Росію у зриві "нормандських переговорів". Колаж "Сьогодні"

Росія намагається зруйнувати "нормандський формат" і не зацікавлена у врегулюванні конфлікту, але Київ спільно з Берліном та Парижем домовилися зробити все, щоб посадити окупантів за стіл переговорів.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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РФ несподівано опублікувала дипломатичне листування

17 листопада Міністерство внутрішніх справ РФ показало дипломатичне листування з головами МЗС Франції та Німеччини. У Москві стверджують, що таким чином хотіли довести, що нібито спотворюється позиція Росії щодо "нормандського формату".

Москва опублікувала російський проєкт спільної "нормандської заяви", в якій заперечує участь у війні проти України та наполягає на прямих переговорах Києва з бойовиками.

Що відповіли у Києві

"З приводу дипломатичного листування, яке відбувається у "нормандському форматі", ви знаєте, хочеться якось саркастично пожартувати та потролити, але насправді нічого хорошого в цьому немає. Росія своїми діями просто добиває "нормандський формат", демонструє, що вона не зацікавлена у його розвитку, але й, безумовно, підриває залишки довіри до себе", – сказав Кулеба.

Голова МЗС України зазначив, що домовився з німецьким та французьким колегами не допустити, щоб Росія знищила "нормандський формат" чужими руками.

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"Ми працюватимемо над залученням Росії до переговорного процесу, до дипломатичних зусиль щодо врегулювання цього конфлікту. Те, що Росії після такої публікації не можуть довіряти навіть дипломати, безумовно, ускладнює цю роботу, але ми будемо працювати, тому що Україна зацікавлена у мирі, у справедливих рішеннях та безпеці", – наголосив міністр.

"Нормандський формат" у глухому куті