"Це не ті манери": Лавров обіцяє Франції "серйозну розмову" через Україну

Голова МЗС РФ розлютився на французького міністра через умови щодо "нормандської зустрічі"

Лавров (ліворуч) обговорить із Ле Дріаном Україну. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після своєї відмови від "нормандської зустрічі" обіцяє завтра французькому колезі серйозну розмову щодо України та звинуватив її у поганих манерах.

Про це він сказав на пресконференції.

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Напередодні голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що на завтрашній зустрічі, що планується, має намір поставити питання про Україну. Лаврову такий тон не сподобався.

"Те, що Франція попереджає, що поставить питання про Україну, я розцінюю як розуміння наших французьких колег, що їм не втекти у завтрашній розмові, та й загалом, від відповідальності за поведінку їхніх "підопічних" у Києві… У нас буде серйозна розмова на цю тему (виконання Мінських угод). Коли французькі колеги заявили, що Росія відмовилася зустрічатися 11 листопада у "нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ, ми докладно на папері все їм пояснили. Але навіть абстрагуючись від питань по суті, коли подібні заяви звучать із Міністерства закордонних справ Франції, це зовсім не ті манери, які ми звикли чекати від французьких партнерів", – сказав голова МЗС РФ.

Лавров нагадав, що нещодавно вже пояснював Ле Дріану, що йому не підходить 11 листопада для зустрічі у "нормандському форматі" на рівні міністрів через іншу офіційну зустріч.

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"Якщо цей аргумент не вважається переконливим, тоді, повторю, потрібно відновлювати манери, до яких ми звикли в дипломатії і загалом в нормальному людському спілкуванні", – резюмував російський міністр.

Підготовка до "нормандської зустрічі"