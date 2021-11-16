"Не дамо зруйнувати "нормандський формат": Кулеба попередив Росію

Україна разом із західними партнерами наполягатиме на проведенні переговорів щодо Донбасу та змусить Росію сісти за стіл переговорів, не дозволивши зруйнувати "нормандський формат".
Про це заявив в ефірі ICTV міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Він учора провів зустріч із міністрами закордонних справ Франції та Німеччини. За його словами, 100% часу розмови було присвячено виключно українському питанню та перспективам "нормандського формату".
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Кулеба зазначив, що Франція, Німеччина та Україна наполягатимуть на "нормандській зустрічі" на рівні міністрів, від якої продовжує відмовлятися голова МЗС РФ Сергій Лавров.
"І так само працюватимемо над організацією саміту лідерів "нормандського формату". Ми не дамо Росії розкоші зруйнувати "нормандський формат" чужими руками. Потрібно змушувати Росію сідати за стіл і домовлятися, а не брязкати зброєю", – заявив глава МЗС України.
"Нормандська зустріч" ніяк не відбудеться
- Ще у жовтні лідери Франції, Німеччини, України та Росії домовилися, що перед їх самітом необхідно провести "нормандську зустріч" на рівні міністрів. І якщо Київ із Берліном та Парижем уже готові, то Москва постійно гальмує цей процес. Хоча у Кремлі заявляли про підготовку зустрічі.
- Кулеба раніше звинувачував Лаврова у зриві домовленостей, згадавши йому, що Путін підтвердив зацікавленість у "нормандській зустрічі" на рівні глав МЗС.
- Нещодавно міністри закордонних справ Німеччини та Франції повідомили Москві, що зустріч необхідно провести 11 листопада, але Лавров відмовився, мотивуючи тим, мовляв, у нього на цей день були інші плани. Пізніше він звинуватив главу МЗС Франції у поганих манерах.