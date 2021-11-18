"Россия добивает "нормандский формат": Кулеба выдвинул претензии оккупантам

Киев пристыдил Россию за раскрытие дипломатической переписки между РФ, Францией и Германией

Кулеба обвинил Россию в срыве "нормандских переговоров". Коллаж "Сегодня"

Россия пытается разрушить "нормандский формат" и не заинтересована в урегулировании конфликта, но Киев совместно с Берлином и Парижем договорились сделать все, чтобы посадить оккупантов за стол переговоров.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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РФ неожиданно опубликовала дипломатическую переписку

17 ноября Министерство внутренних дел РФ показала дипломатическую переписку с главами МИД Франции и Германии. В Москве утверждают, что таким образом хотели доказать, что якобы искажается позиция России по "нормандскому формату".

Москва опубликовала российский проект совместного "нормандского заявления", в котором отрицает участие в войне против Украины и настаивает на прямых переговорах Киева с боевиками.

Что ответили в Киеве

"По поводу дипломатической переписки, которая происходит в "нормандском формате", вы знаете, хочется как-то саркастически пошутить и потроллить, но на самом деле ничего хорошего в этом нет. Россия своими действиями просто добивает "нормандский формат", демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии, но и безусловно подрывает остатки доверия к себе", – сказал Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что договорился с немецким и французским коллегами не допустить, чтобы Россия уничтожила "нормандский формат" чужими руками.

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"Мы будем работать над привлечением России к переговорному процессу, к дипломатическим усилиям по урегулированию этого конфликта. То, что России после такой публикации не могут доверять даже дипломаты, безусловно, усложняет эту работу, но мы будем работать, потому что Украина заинтересована в мире, в справедливых решениях и в безопасности", – подчеркнул министр.

"Нормандский формат" в тупике