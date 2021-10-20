"Это плевок в лицо": Кулеба обвинил Лаврова в срыве договоренностей

Российский министр снова отличился, назвав инициативу Украины по урегулированию на Донбассе потоком сознания, но нарвался на жесткий ответ

Кулеба поставил на место Лаврова. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров срывает договоренности по Донбассу, отказываясь от встречи в "нормандском формате" на уровне министров, поскольку недавно президент РФ Владимир Путин согласился на министерские переговоры.

Об этом заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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По его словам, вчера Лавров снова отличился, назвав инициативу Украины по урегулированию конфликта на Донбассе "потоком сознания".

"Напомню, что Путин в последнем разговоре с президентом Франции и канцлером Германии пообещал им встречу министров "нормандского формата". Французский и немецкий министры готовы, я тоже и мы настроены конструктивно. А Сергей Лавров, к сожалению, показывает, что настроен не на конструктивный разговор министров, а на соревнования со своим спикером (МИДа Марией Захаровой. – Ред.) в словесной эквилибристике. Слова Лаврова – это плевок в лицо Франции и Германии", – сказал Кулеба.

Он отметил, что лидеры государств четко договорились о "нормандской встрече" не уровне министров, однако Киев до сих пор не получил сигналов от РФ о готовности к ее проведению.

"Последнее заявление Лаврова подрывает процесс мирного урегулирования и идет в разрез с договоренностями лидерами стран "нормандского формата". Призываю своего российского коллегу согласиться на встречу и сесть за стол переговоров", – подчеркнул глава МИД Украины.

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Как мы сообщали, 11 октября президент Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которыми обсуждал Донбасс и будущие переговоры.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин тоже поговорил с Меркель и Макроном о "нормандской встрече". Позже в Кремле подтвердили подготовку встречи.

"Нормандской формат"