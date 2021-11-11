"Это не те манеры": Лавров обещает Франции "серьезный разговор" из-за Украины

Глава МИД РФ разозлился на французского министра из-за условий по "нормандской встрече"

Лавров (слева) обсудит с Ле Дрианом Украину. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после своего отказа от "нормандской встречи" обещает завтра французскому коллеге серьезный разговор по Украине и обвинил его в плохих манерах.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

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Накануне глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что на планирующейся завтрашней встрече намерен поставить вопрос об Украине. Лаврову такой тон не понравился.

"То, что Франция предупреждает, что поставит вопрос об Украине, я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре, да и в целом, от ответственности за поведение их "подопечных" в Киеве… У нас будет серьезный разговор на эту тему (выполнение Минских соглашений). Когда французские коллеги заявили, что Россия отказалась встречаться 11 ноября в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел, мы подробно, на бумаге все им объяснили. Но даже абстрагируясь от вопросов по существу, когда подобные заявления звучат из Министерства иностранных дел Франции, это совсем не те манеры, которые мы привыкли ожидать от французских партнеров", – сказал глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что недавно уже объяснял Ле Дриану, что ему не подходит 11 ноября для встречи в "нормандском формате" на уровне министров из-за другой официальной встречи.

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"Если уж этот аргумент не считается убедительным, тогда, повторю, нужно восстанавливать манеры, к которым мы привыкли в дипломатии и в целом в нормальном человеческом общении", – резюмировал российский министр.

Подготовка к "нормандской встрече"