"Не дадим разрушить "нормандский формат": Кулеба предупредил Россию

Глава МИД Украины сообщил детали встречи с министрами Франции и Германии

Кулеба сделал заявление по "нормандскому формату". Коллаж "Сегодня"

Украина вместе с западными партнерами будет настаивать на проведении переговоров по Донбассу и заставит Россию сесть за стол переговоров, не позволив разрушить "нормандский формат".

Об этом заявил в эфире ICTV министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он вчера провел встречу с министрами иностранных дел Франции и Германии. По его словам, 100% времени разговора было посвящено исключительно украинскому вопросу и перспективам "нормандского формата".

Кулеба отметил, что Франция, Германия и Украина будут настаивать на "нормандской встрече" на уровне министров, от которой продолжает отказываться глава МИД РФ Сергей Лавров.

"И так же будем работать над организацией саммита лидеров "нормандского формата". Мы не дадим России роскоши разрушить "нормандский формат" чужими руками. Нужно заставлять Россию садиться за стол и договариваться, а не бряцать оружием", – заявил глава МИД Украины.

"Нормандская встреча" никак не состоится