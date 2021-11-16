"Не дадим разрушить "нормандский формат": Кулеба предупредил Россию

Украина вместе с западными партнерами будет настаивать на проведении переговоров по Донбассу и заставит Россию сесть за стол переговоров, не позволив разрушить "нормандский формат".
Об этом заявил в эфире ICTV министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он вчера провел встречу с министрами иностранных дел Франции и Германии. По его словам, 100% времени разговора было посвящено исключительно украинскому вопросу и перспективам "нормандского формата".
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Кулеба отметил, что Франция, Германия и Украина будут настаивать на "нормандской встрече" на уровне министров, от которой продолжает отказываться глава МИД РФ Сергей Лавров.
"И так же будем работать над организацией саммита лидеров "нормандского формата". Мы не дадим России роскоши разрушить "нормандский формат" чужими руками. Нужно заставлять Россию садиться за стол и договариваться, а не бряцать оружием", – заявил глава МИД Украины.
"Нормандская встреча" никак не состоится
- Еще в октябре лидеры Франции, Германии, Украины и России договорились, что перед их саммитом необходимо провести "нормандскую встречу" на уровне министров. И если Киев с Берлином и Парижем уже готовы, то Москва постоянно тормозит этот процесс. Хотя в Кремле и заявляли о подготовке встречи.
- Кулеба ранее обвинял Лаврова в срыве договоренностей, припомнив ему, что Путин подтвердил приверженность к "нормандской встрече" на уровне глав МИД.
- Недавно министры иностранных дел Германии и Франции сообщили Москве, что встречу необходимо провести 11 ноября, но Лавров отказался, мотивируя тем, мол, у него на этот день были другие планы. Позже он обвинил главу МИД Франции в плохих манерах.